GF Vip, il coming out di Edoardo Donnamaria: “Sono fluido”

Edoardo Donnamaria ha fatto coming out al GF Vip confermando di essere fluido.

Al Grande Fratello Vip Edoardo Donnamaria ha colto tutti di sorpresa confermando quanto detto da Elenoire Ferruzzi sul suo conto.

Edoardo Donnamaria: il coming out al GF Vip

Alcuni giorni fa al Grande Fratello Vip 6 Elenoire Ferruzzi aveva ipotizzato che Edoardo Donnamaria fosse bisessuale e, nelle ultime ore, lo stesso concorrente ha fatto coming out, specificando di considerarsi fluido.

Scherzando con Alberto De Pisis, Edoardo Donnamaria ha dichiarato: “Allora vorrà dire che ti presenterò mio fratello, no, non quello gay che sta a New York. L’altro, che però non è un pochetto etero, lo è al massimo, no, non è come me. Io sono molto più fluido. Sì esatto so fluid. Devo far entrare mio fratello? No quello se entra diventa subito viola”.

Qualcuno tra i fan del Grande Fratello Vip si aspettava già una simile confessione da parte del concorrente, ma senza dubbio la prima ad averlo capito è stata Elenoire Ferruzzi, che qualche giorno fa ha dichiarato di essere convinta che lui fosse bisessuale.

Nella casa del Grande Fratello Vip alcuni giorni fa è giunto anche un altro coming out: Ginevra Lamborghini, sorella di Elettra Lamborghini, ha confessato infatti di essere attratta sia dagli uomini che dalle donne.