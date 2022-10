GF Vip, Elenoire insulta Nikita: interviene Filippo Nardi

Filippo Nardi ha scagliato una frecciatina contro il GF Vip per quanto affermato da Elenoire Ferruzzi contro Nikita Pelizon.

Filippo Nardi, ex concorrente del GF Vip che è stato squalificato dal programma per alcuni commenti giudicati volgari e offensivi, è intervenuto in merito a quanto affermato da Elenoire Ferruzzi sul conto di Nikita Pelizon.

Filippo Nardi contro Elenoire Ferruzzi

Nelle ultime ore in rete si è sollevato un polverone contro Elenoire Ferruzzi, colpevole di aver pronunciato frasi offensive ed aver atteggiamenti spiacevoli nei confronti della sua coinquilina, Nikita Pelizon.

Sulla vicenda è intervenuto anche Marco Bellavia e, nelle ultime ore, l’ex concorrente Filippo Nardi, a sua volta squalificato per aver pronunciato frasi offensive e deprecabili all’interno del programma. “E quest’anno anche il body shaming è ammesso. Ho sbagliato edizione”, ha scritto Nardi che, come Stefano Bettarini e altri ex volti del reality show, ha criticato aspramente l’incoerenza avuta dalla produzione del GF Vip.

Le frasi incriminate

Nelle ultime ore Elenoire si è scagliata contro Nikita perché, secondo lei, si sarebbe avvicinata a Daniele Dal Moro dopo che lei avrebbe manifestato il suo interesse nei suoi confronti.

“Io non mi metto in mezzo in discussioni di mozzarelle, i piatti, la spesa, non me ne frega nulla. Ma se tu mi pesti la coda e fai apposta a mettere gli occhi sulla cosa sulla quale li ho messi io, ti rovino. Ma vai a rifarti quel naso che sembri Pippo Franco. Perché ci prova e punto”, ha affermato Elenoire in confessionale. La vicenda avrà ulteriosi sviluppi? In tanti stanno chiedendo che vengano presi provvedimenti.