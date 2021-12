GF Vip, ennesimo confronto tra Maria Monsé e Lulù: “Trovo assurdo che…”

Nel corso della venticinquesima puntata del Grande Fratello Vip si è parlato del rapporto tra Maria Monsè e Lulù Selassié.

Alfonso Signorini è tornato in onda lunedì 6 dicembre con la venticinquesima puntata della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Una puntata particolarmente attesa, nel corso della quale si è parlato del rapporto tra Maria Monsè e Lulù Selassié. Ecco cosa è successo.

GF Vip, scontro nella casa più spiata d’Italia

Nel corso della precedente puntata del Grande Fratello Vip si è assistito ad uno scontro generazionale tra Katia Ricciarelli e le principesse Selassiè. Ma non solo, a non passare inosservato è stato il commento di Maria Monsè che ha dichiarato: “Lulù mi ha chiamata idiota e assolutamente non sono umili. Mi sono sentita disprezzata. Avete confuso la mia gentilezza e mi avete maltrattata”.

Per poi aggiungere: “Lulù è una grande furba, ha origliato il mio confessionale e, forte del fatto che è in un gruppetto in cui è protetta, mi ha attaccata. È solo una ragazzina viziata“. Parole che hanno dato il via ad uno scontro nel corso della precedente diretta, con la Selassiè che aveva affermato: “Per me è ignorante perché prende in giro chi soffre di attacchi di panico, mi ha denigrata. Ma come ti permetti?”.

GF Vip, la venticinquesima puntata

Sempre del rapporto tra Maria Monsè e Lulù Selassié si è parlato nel corso della venticinquesima puntata del Grande Fratello Vip. Le due hanno spiegato di aver fatto pace, con la principessa che ha affermato di non voler tornare sull’argomento, anche perché ha già ricevuto le scuse.

GF Vip, ennesimo confronto tra Maria Monsè e Lulù

La Monsè ha ribadito il suo pensiero, affermando che anche lei vorrebbe le scuse per gli insulti ricevuti. “Se tu dai dell’idiota a una persona, chiedi scusa”, ha incalzato Alfonso Signorini. La Selassié ha quindi chiesto scusa, con il conduttore che ha poi chiesto a Lulù del motivo per cui lei non le abbia chiesto scusa dopo averla chiamata “idiota”. Ha quindi risposto: “No perché trovo assurdo che giudichi i miei attacchi di panico”.