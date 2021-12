Gf Vip: esplode la passione tra Sophie e Gianmaria

Nuovo bacio tra Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi durante una festa al Gf Vip.

Lo scorso 4 dicembre nella casa del Grande Fratello Vip è stata organizzata una festa a base di musica e buon vino. L’atmosfera ha stuzzicato due concorrenti in particolare: stiamo parlando di Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi. Sulla console i due si sono baciati appassionatamente e questo gesto ha già fatto sognare i telespettatori.

Sophie e Gianmaria: le coccole sotto le coperte

C’è da dire che ultimamente Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi si sono baciati già una volta. È evidente come i due siano divenuti di nuovo molto intimi. Se l’ex tronista sembra essere tuttavia un po’ dubbiosa circa lo sviluppo del loro rapporto, il manager originario di Napoli si è confidato con Katia Ricciarelli tramite parole molto romantiche.

Sophie e Gianmaria, il manager: “Quando la guardo negli occhi mi perdo”

Queste le parole di Gianmaria Antinolfi a Katia Ricciarelli riguardo i suoi sentimenti per Sophie Codegoni: “Abbiamo parlato un po’ ieri sera.

Quando la guardo negli occhi mi perdo. Non c’è niente di male è una cosa bellissima. È innegabile che tra noi c’è una grandissima attrazione fisica. Non ho mai staccato gli occhi da lei”.

Sophie e Gianmaria: l’ex tronista si confida con Lulù

Di recente, Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi si sono lasciati travolgere dalla passione sotto le coperte, scambiandosi baci e coccole. In seguito, approfittando dell’assenza del napoletano, Sophie ne ha approfittato per confidarsi con Lulù Selassiè affermando: “Amore, non puoi capire, ho fatto un disastro”.

Ora il bacio a ritmo di musica sulla console. C’è davvero l’amore tra i due? Non ci resta che aspettare i prossimi sviluppi.