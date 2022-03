Gf Vip, “Fateci entrare”: Alex e Soleil appaiono sorridenti davanti alla porta dello studio

Il giorno della finale del Grande Fratello Vip Alex e Soleil sono apparsi in pubblico sorridenti. I due hanno scherzato davanti alla porta rossa.

La finalissima del Grande Fratello Vip è arrivata e siamo dunque giunti agli sgoccioli di una stagione che si è rivelata molto fortunata dal punto di vista degli ascolti.

Eppure anche in questa occasione l’attenzione non poteva non essere rivolta ad Alex Belli e Soleil Sorge che a lungo hanno tenuto banco in questa sesta edizione.

I due dopo aver provato astio l’uno con l’altro nell’ultimo periodo sono apparsi sorridenti e hanno scherzato proprio mentre bussavano alla porta rossa.

Gf Vip, Alex e Soleil bussano alla porta rossa

“Fateci entrare”, sono queste le due parole che sia Alex e che Soleil hanno scritto nelle loro rispettive storie pubblicate su Instagram. “C’è qualcuno? Non mi apre nessuno”, ha domandando tra le risate l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne davanti alla fatidica porta che dà accesso allo studio.

“Vuoi rientrare?”, ha domandato lui. Insomma, alla luce di ciò Alex e Soleil avranno fatto pace?

Gli altri incontri di Soleil poco prima della finale

Soleil su Instagram ha condiviso altre stories, una su tutte un abbraccio fraterno con un altro ex vippone ossia Giacomo Urtis, infine si è mostrata con indosso un abito di color ocra. Anche in questo caso il suo sorriso e il suo aspetto rilassato ci dicono molto su ciò che ci attenderà in questa finale.