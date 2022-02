GF Vip, Alex e Soleil a letto insieme: lacrime e confessioni

GF Vip, Alex Belli e Soleil Sorge a letto insieme: lacrime e confessioni.

Alex Belli e Soleil Sorge hanno avuto un risveglio particolare al GF Vip. L’attore, dopo aver riconquistato la moglie Delia Duran, è finito a letto insieme all’influencer italo-americana. Tra lacrime e confessioni, i due hanno vissuto un momento molto intimo.

GF Vip: Alex e Soleil a letto insieme

Dopo essere tornato al GF Vip, Alex Belli ha già messo a segno diversi colpi di scena. L’attore ha prima riconquistato la moglie Delia Duran, tanto da essere arrivato ad avere un rapporto intimo con lei, poi ha allontanato Soleil Sorge e, infine, è tornato sui suoi passi. Non a caso, nelle ultime ore, Alex e l’influencer italo-americana sono finiti a letto insieme come ai vecchi tempi. E’ stato Belli ad andare in camera e a buttarsi nel letto dell’amica speciale.

Si è confrontato ancora una volta con lei perché, così come Sole ha sostenuto, lui non è più libero di avere quella “chimica artistica” in presenza di Delia.

Tra lacrime e confessioni

Alex ha abbracciato Soleil ed è scoppiato a piangere. L’attore, tra le lacrime, ha confessato:

“Per come l’abbiamo vissuto noi, ti dà tantissimo perché tu dai tantissimo qui. Io in questo momento mi sento veramente vuoto. Noi siamo tipo centrali elettriche nucleari. Tu non ti rendi conto, voi qui dentro siete protetti mentre io fuori sono solo. Io ero con te qui, invece sono solo fuori”.

Belli sente di doversi impegnare per riconquistare completamente Delia, ma, allo stesso tempo, è attratto da Soleil e non vuole rinunciare a lei. La Sorge si è limitata a rispondere: “Ti sei riempito di troppe cose. Non sei mai stato solo“.

Il crollo di Alex Belli

Alex, sempre piangendo, ha confessato a Soleil:

“Grazie perché sei l’unica voce positiva che veniva da questa casa, eri tu Soleil, eri te. Siamo sempre stati in due a creare un sacco di cose, siamo due matti scatenati. Alla fine che male abbiamo fatto? Ci siamo semplicemente amati“.

Insomma, Belli prosegue con il suo copione. Chissà, magari la proposta che ha fatto ad Antonio Medugno comprende anche la Sorge.