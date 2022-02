GF Vip, Soleil Sorge dopo l'uscita di Alex Belli: la confessione bollente spiazza Nathaly Caldonazzo.

L’ultima puntata del GF Vip ha visto ancora una volta al centro della scena il triangolo formato da Alex Belli, Soleil Sorge e Delia Duran. Dopo l’uscita dell’attore dalla Casa, l’influencer italo-americana si è lasciata andare ad una confessione bollente che ha lasciato senza parole Nathaly Caldonazzo.

GF Vip: Soleil dopo l’uscita di Alex

Alex Belli è uscito definitivamente – si spera – dalla Casa del GF Vip. Il “man”, prima dell’ultimo colpo di scena, ha fatto pace con la moglie Delia Duran e ha accantonato il rapporto con Soleil Sorge. In realtà, è stata l’influencer italo-americana a decidere di troncare ogni tipo di legame. Questo, almeno, è quanto ha deciso in diretta. Non si esclude, però, un cambio di rotta. Soleil, negli ultimi mesi, ci ha abituato a diversi colpi di testa, compreso un bacio passionale con Delia, per cui possiamo aspettarci di tutto.

E’ proprio sul “limone” con la Duran che ha fatto una confessione che ha lasciato senza parole Nathaly Caldonazzo. Dopo l’uscita di Alex, le due “Vippone” hanno chiacchierato un po’ e la Sorge ha vuotato il sacco.

La confessione bollente di Soleil Sorge

“Hai mai baciato una donna?“, ha chiesto Nathaly riferendosi al periodo antecedente il ‘limone’ con Delia. Soleil, senza troppi giri di parole, ha ammesso:

“Ah certo, in realtà forse il mio primo bacio è stato con una donna…”.

La confessione dell’influencer italo-americana è stata subito intercettata dai fan, che hanno reso virale il video di questo momento. Dalla Sorge, ad essere onesti, non ci si poteva aspettare una risposta diversa. D’altronde, anche nel corso della diretta del GF Vip, ha ammesso che il bacio con Delia, dopo 5 mesi di astinenza, le è anche piaciuto.

Delia Duran dopo l’uscita di Alex

Mentre Soleil confessava a Nathaly di aver avuto altre relazioni/flirt con donne, Delia commentava così il suo bacio passionale con la vecchia rivale:

“Sto molto bene adesso, sono in pace, anche con lei. Non mi sono pentita per il bacio. È stato un modo per eliminare anche le negatività. E poi mi è anche piaciuto“.

A questo punto, vista l’uscita di scena di Belli, in molti si chiedono se il ‘limone’ tra Soleil e Delia resterà isolato. Tanti sono pronti a scommettere che, nelle prossime settimane, ci saranno altri “scambi energetici“.