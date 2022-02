Gf Vip, Delia e Soleil si confrontano sul bacio in mistery: cosa è successo

Delia e Soleil, all'inizio della puntata del Gf Vip di lunedì 21 febbraio hanno fatto chiarezza sul bacio che si sono date.

Il bacio saffico tra Delia Duran e Soleil Sorge, in queste uiltime ore, ha fatto il giro della rete, tanto da non essere stato esente da polemiche. In particolare le due, nel corso della puntata del Grande Fratello Vip di lunedì 21 febbraio hanno fatto luce in mistery sulle dinamiche che le hanno mosse verso questo contatto molto ravvicinato.

“Mi sono lasciata trasportare dal momento”, ha affermato Delia a tale proposito.

Il primo a volerci vedere chiaro è stato Alfonso Signorini che ha colto l’occasione per invitare le due ragazze a non perdere la bussola: “È giusto che ognuno possa avere la libertà di esaprimersi senza perdere di vista che ci sono milioni di persone che vi guardano e anche bambini.

Non voglio condannare nulla ma non perdete di vista la logica del buon senso”.

Soleil Sorge: “Leggevo delle vibrazioni negative”

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha dato la sua versione di quello che è successo parlando di cosa l’ha spinta a baciare la modella venezuelana: “Io leggevo delle vibrazioni negative e conoscendo Alex e lei non ci sarebbe dovuta stare e quando delia continuava a provocarmi e a volermi baciare e quindi le ho detto vieni.

Così si è rotta la barriera e la negatività è sparita”.

Delia, dal canto suo, ha spiegato di aver provato dell’attrazione fisica per Soleil: “Nonostante le nostre incomprensione, ho sempre detto che Soleil ha un’anima bellissima e la Soleil che ho conosciuto qui è diversa da quella che pensavo fosse. Io ho sentito anche attrazione fisica”.

Le dure critiche di Katia Ricciarelli

Nel frattempo Katia Ricciarelli si è espressa in modo profondamente critico al riguardo: “Quello che ho visto non voglio più vederlo nella mia vita.

Non mi è piaciuto perchè queste cose si fanno con decenza, c’è un pudore che dobbiamo mantenere”.