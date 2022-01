GF Vip, Federica Calemme esclusa da Signorini? “A volte neanche mi saluta”

Federica Calemme ha confessato al GF Vip di sentirsi esclusa da Alfonso Signorini.

Parlando con Gianmaria Antinolfi nella casa del Grande Fratello Vip Federica Calemme ha confessato che si sentirebbe esclusa da Alfonso Signorini perché, a suo avviso, la riterrebbe poco interessante.

Federica Calemme esclusa da Signorini

Nella casa del GF Vip Federica Calemme si è lamenteta con Gianmaria Antinolfi perché, a suo dire, avrebbe poco spazio in trasmissione.

La modella ha addirittura affermato che si sentirebbe esclusa perché forse Signorini “la riterrebbe poco interessante”. Il conduttore replicherà?

“Ma no, Alfonso neanche mi saluta a volte, sono poco interessante. L’unica cosa carina è uscita da Manuel quando mi ha salutato”, ha dichiarato Federica Calemme.

Federica Calemme: l’infanzia difficile

All’interno del reality show Federica Calemme ha svelato anche alcuni episodi difficili che avrebbero segnato la sua infanzia, come episodi di razzismo e altre difficoltà.

“Da piccola mi massacravano.

A scuola mi chiamavano ‘zingara’, ero scura e mi prendevano in giro perché ero diversa. Mi hanno massacrato”, ha confessato, e ancora: “Mio padre mandava le foto mie alle agenzie per provarci. Andavamo una volta a settimana a Roma e iniziai a lavorare. Poi mi sono fermata, ero piccola e volevo uscire con le amiche. Non sapevo se lo volevo fare, non mi sentivo portata, sicura. Poi ho visto che mi piaceva essere fotografata, viaggiare.

Amo quello che faccio, spero di farlo per un bel po’”.

Federica Calemme e Gianmaria

Nella casa del GF Vip Federica Calemme ha iniziato una relazione con Gianmaria Antinolfi con cui, qualche giorno fa, è esplosa la passione nella love boat della Casa. La storia tra i due è destinata a durare? Qualche settimana fa la stessa Federica aveva confessato di non sentirsi “presissima” dall’imprenditore e in molti credono che la liaison tra i due non durerà anche dopo la fine del programma.

Per sapere la verità su come andrà la vicenda purtroppo non resta che attendere.