GF Vip, Giaele ammette il flirt con un’ex concorrente: “Lei è bellissima”

Nella casa del Grande Fratello Vip Giaele De Donà ha svelato a sorpresa di aver avuto in passato un flirt con una famosa ex concorrente del reality show.

Giaele De Donà: il flirt con un’ex gieffina

Giaele De Donà ha stupito il pubblico del GF Vip svelando per la prima volta di aver avuto un flirt con la famosa influencer Taylor Mega, balzata spesso agli onori delle cronache per le sue liaison con personaggi famosi (come Flavio Briatore e Tony Effe) e per le foto audaci delle sue curve mozzafiato.

Giaele ha confessato agli inquilini che lei e Taylor Mega oggi sarebbero buone amiche e a proposito dell’inizio del loro rapporto ha detto:

“L’ultima amica che ho adesso, a cui sono più legata, Taylor, le ho subito detto: guarda, diamoci dei limiti perché esteticamente sei una bellissima ragazza. C’è stato qualcosa anche con lei”.

Giaele De Donà: la vita privata

Oggi Giaele è sposata con l’ingegnere Bradford Beck, con cui sembra aver trovato la felicità.

I due sono convolati a nozze all’inizio del 2022 e Giaele ha confessato che il loro, nonostante il matrimonio, sarebbe una relazione aperta. In tanti si chiedono se tra i due ci saranno ulteriori sviluppi ora che lei è una delle inquiline della casa più spiata d’Italia.