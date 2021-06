Taylor Mega: il suo nuovo fidanzato è un altro rapper

Taylor Mega pare aver riaperto il proprio cuore a un altro rapper, dopo la fine della storia con Tony Effe della Dark Polo Gang

Taylor Mega si è nuovamente fidanzata, optando ancora per un rapper. A renderlo noto è il settimanale “Chi”, che ha paparazzato la popolare influencer in dolce compagnia del cantante metropolitano. Ma chi è il fortunato che è riuscito a far breccia nel cuore della bella ex naufraga? Si tratta del milanese Sacky, nome d’arte di Sami Abou El Hassan, artista di origini marocchino-egiziane.

Dunque nessun ritorno di fiamma con Tony Effe della Dark Polo Gang, come molti avevano supposto.

sacky e taylor mega whats going on.. — andrea (@oosg15) May 28, 2021

Ma vogliamo parlare di sacky che porta a mangiare il kebab a san siro a Taylor mega ahahahhaha idolo — Riccardo (@_r1ccard0) May 28, 2021

un glow down così evidente come quello di taylor mega che passa da tony effe a sacky non l avevo mai visto — A$AP DDav ♋︎ h501 (@ASAPDAVVV) May 28, 2021

Taylor Mega affascinata dai rapper

Le foto apparse sulle rivista diretta da Alfonso Signorini sembrano non lasciare dubbi. Taylor Mega appare infatti felice accanto al rapper, con il quale è stata anche fotografata mentre camminava per le vie di Milano tenendogli la mano.

Quello che ha tuttavia colpito maggiormente i fan è stato vederli seduti in un chiosco a gustarsi insieme un kebab, mentre lei teneva teneramente appoggiata la testa sulla spalla di lui. C’è infine la foto che conferma la love story appena sbocciata, ossia quella di un bel bacio appassionato!