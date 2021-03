Taylor Mega è una delle influencer più amate e seguite, ma non tutti conoscono i dettagli della sua vita privata.

Taylor Mega, che in realtà si chiama Elisia Todesco, è tornata al centro dell’attenzione grazie alla sua presenza nella replica di Ciao Darwin, in cui era presente. Si torna ufficialmente a parlare di lei, che non ha mai smesso di conquistare follower su Instagram, continuando la sua carriera da influencer.

Che lavoro fanno i suoi genitori?

I genitori di Taylor Mega

Taylor Mega, capelli biondi, occhi chiari e un fisico mozzafiato, ha incantato tutti con la sua bellezza e il suo fascino misterioso. Su Instagram ha un seguito di 2,5 milioni di follower e la sua popolarità è in continua crescita, grazie anche alle relazioni vere o presunte con altri personaggi televisivi. Nel 2019 ha stupito tutti sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia, poi ha partecipato al Grande Fratello 16 e all’Isola dei Famosi.

Spesso, inoltre, è stata ospite del salotto di Barbara D’Urso. Taylor Mega è un’imprenditrice a tutti gli effetti, che ha creato un marchio di bikini chiamato “Mega Swim“. Pur esponendosi tanto, le informazioni sulla sua famiglia e sui suoi genitori sono poche. In molti, per esempio, si sono chiesti che lavoro fanno.

Taylor Mega è nata a Carlino, in provincia di Udine, il 31 ottobre 1993 e subito dopo il diploma è entrata nel mondo dello spettacolo.

Ha una sorella che si chiama Giada, conosciuta come Jade, con cui ha sempre sognato questo tipo di carriera. I suoi genitori sono degli allevatori di tacchini, un mestiere dignitoso e molto lontano dalle dinamiche televisive. Tutte e due le sorelle hanno sempre sognato di diventare famose, allontanandosi dalle tradizioni di famiglia e puntando ai riflettori televisivi. Taylor è riuscita a spiccare il volo nel mondo dello spettacolo e della moda e lo scorso anno ha anche posato per il calendario di For Man, dedicato ad una campagna contro la violenza sulle donne.