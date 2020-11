Taylor Mega è senza freni: l'influencer ha conquistato i fan con una sensuale lap dance in metropolitana.

Taylor Mega ha condiviso con i fan un sensuale video dove la si vede fare una sensuale lap dance nella metropolitana di Milano.

Taylor Mega: la lap dance

I fan sono ormai abituati alle provocazioni di Taylor Mega, che col suo fisico da urlo e la sua bellezza mozzafiato non smette di conquistarli con video seducenti e foto da capogiro.

In uno degli ultimi da lei postati sui social l’influencer si è dedicata a una seducente lap dance sulla metropolitana di Milano. Inutile dire che il video ha fatto il pieno di like, e in tanti l’hanno lodata per le sue curve mozzafiato e il suo fisico da urlo.

Di recente l’influencer ha debuttato in libreria col suo primo libro autobiografico, La bambina non c’è più, al cui interno ha confessato per la prima volta il suo passato difficile, tra dipendenza dalle droghe e abusi psicologici. Oggi sembra che Taylor abbia trovato la serenità, ma da diverso tempo i fan si chiedono se non sia tornata single. Dopo i baci appassionati a inizio anno, lei e Tony Effe hanno smesso di farsi vedere insieme.

Quella col leader della Dark Polo Gang è stata senza dubbio una delle storie più importanti per l’ex naufraga, che in passato avrebbe avuto una liaison con Flavio Briatore e un flirt estivo con il magnate del petrolio Hormoz Vasfi (recentemente balzato alle cronache per aver fatto causa alla modella Sara Croce).