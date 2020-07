Siparietti intimi e baci infuocati tra Taylor Mega e Tony Effe: le foto che hanno fatto impazzire i fan.

A quanto pare tra Taylor Mega e Tony Effe le cose procedono a gonfie vele: tra dediche romantiche, foto spinte e baci in stile “spiderman”, i due sui social non perdono occasione per mostrare a tutti il loro amore.

Taylor Mega e Tony Effe: il bacio

Da quando sono tornati insieme (dopo circa un anno di crisi in cui lei è stata legata a Giorgia Caldarulo) Taylor Mega e Tony Effe sono tornati insieme, e i loro siparietti bollenti via social non mancano di far “ingelosire” i fan. La bella influencer tutte curve in uno dei suoi messaggi al leader della Dark Polo Gang ha scritto: “Kiss me like you love me, fuck me like you hate me” e ha condiviso lo scatto di un bacio appassionato tra loro.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ♛ Taylor MEGA ♛ (@taylor_mega) in data: 22 Lug 2020 alle ore 11:55 PDT







Sul suo famoso fidanzato e la loro vita sotto le lenzuola, l’influencer – che si vocifera abbia avuto anche un flirt con Flavio Briatore – non risparmia particolari, e infatti ha dichiarato: “Tony Effe è ben messo, perché altrimenti non sarebbe stato con me tre mesi ragazzi.

Mi dispiace, non per la sua reputazione ma per la mia. Le dimensioni contano eccome.”

A quanto pare anche sul fronte sentimentale tutto procederebbe per il meglio: da quando i due sono tornati insieme sembrano essere inseparabili, e i loro scatti bollenti sotto l’ombrellone sono la prova che la passione tra i due è alle stelle.