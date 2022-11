GF Vip, Giaele furiosa con Antonino: “Sono gelosa del nostro rapporto”

Giaele De Donà ha manifestato la sua gelosia nei confronti delle altre concorrenti e lei e Antonino hanno finito per litigare.

La vicinanza instaurata da Antonino con Antonella Fiordelisi e la nuova concorrente, Oriana Marzoli, ha finito per infastidire Giaele De Donà.

Giaele De Donà: la scenata di gelosia

Nelle ultime ore Antonino Spinalbese ha consolato Antonella Fiordelisi (scatenato per altro l’ira di Edoardo Donnamaria) e ha organizzato uno scherzo per la neoconcorrente Oriana Marzoli.

La questione ovviamente è stata notata anche da Giaele De Donà, che non ha fatto segreto di provare qualcosa di più che una semplice amicizia per l’ex fidanzato di Belen. Nelle ultime ore Giaele ha quindi deciso di prendere il toro per le corna e ha confessato a Antonino di essere gelosa del loro rapporto (rapporto che quindi non vorrebbe che lui avesse anche con altre concorrenti).

“Tu come ragazzo qui dentro mi piaci, ma non farei mai nulla con te perché i sentimenti sono altri e sono innamorata di mio marito.

Non sono gelosa di te, ma del rapporto che abbiamo”, ha confessato Giaele, che più volte si è detta impossibilitata nel lasciarsi andare con Antonino proprio per via del suo legame col marito (rimasto ad attenderla al di fuori del programma). “In questi 50 giorni pensavo di aver trovato una persona importante, ma forse ci ho visto male io”, ha anche aggiunto Giaele.

Antonino ha cercato di giustificarsi affermando che il suo rapporto con Giaele sarebbe diverso da quello da lui avuto con le altre concorrenti, ma a seguire lui ha detto: “Con lei (Antonella) ho un rapporto sentimentale come ho nei tuoi confronti, ma non ti sto dicendo sei uguale a lei”, ha affermato l’hair stylist scatenando l’ira di Giaele.

“Tu tratti tutte allo stesso modo, per te i rapporti sono tutti uguali, me l’hai appena confermato”, ha detto la coinquilina. La vicenda avrà ulteriori sviluppi? E i due riusciranno a chiarirsi?