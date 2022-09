Ginevra Lamborghini ha avuto un acceso scontro con Giaele De Donà nella casa del GF Vip.

Nella casa del Gf Vip si è scatenata una furibonda lite tra Ginevra Lamborghini e Giaele De Donà in merito alla lite che l’ereditiera ha avuto con sua sorella Elettra.

Ginevra Lamborghini contro Giaele De Donà

Ginevra Lamborghini è arrivata a minacciare Giaele De Donà di “tirale una tazzina da caffè in faccia” dopo che lei si è intromessa nell’annosa questione della lite tra lei e sua sorella, Elettra Lamborghini.

“Non permetto a nessuno di parlare e sparlare della mia famiglia. Io rispetto mia sorella, non permetterò che si parli male. Per me la famiglia è intoccabile”, ha dichiarato l’ereditiera, che a quanto pare non digerisce facilmente i commenti degli altri vipponi in merito alla sua sfera famigliare.

Nelle ultime ore, nonostante Ginevra si sia detta disposta ad avere con la sorella Elettra qualsiasi forma di chiarimento (anche in diretta tv), la stessa Elettra Lamborghini ha rotto il silenzio via social affermando di aver inviato a sua sorella due lettere di diffida affinché non parlasse di lei in tv e specificando di non voler assecondare “questo teatrino”.

Intanto sui social i fan sono curiosi di sapere cosa sia accaduto tra le due e se sulla loro lite emergeranno ulteriori dettagli.