GF Vip, Guendalina Tavassi: "Se Edoardo dovesse vincere prometto che..."

Guendalina Tavassi sta facendo il tifo pe suo fratello Edoardo, concorrente del GF Vip, e ha svelato cosa sarebbe disposta a fare se lui fosse il vincitore di questa settima edizione del programma.

Guendalina Tavassi: Edoardo al GF Vip

Guendalina Tavassi è molto legata a suo fratello Edoardo e ovviamente sta facendo il tifo per lui ora che è entrato nella casa del GF Vip. Guendalina ha confessato che sua nonna avrebbe pronosticato in sogno a Edoardo che sarebbe stato lui a vincere il GF Vip e ha anche ammesso cosa lei sarebbe disposta a fare se davvero suo fratello trionferà nella finalissima: “Se dovesse vincere, cosa che mia nonna in sogno gli ha prognosticato, prometto che sposerò Federico, a patto che le nozze le paghi Edoardo”, ha detto, e ancora: “Sarà lui a portarmi all’altare, ce lo meritiamo”.

I due hanno avuto modo di rivedersi ora che Edoardo è chiuso nel bunker di Cinecittà e il loro incontro ha commosso il pubblico del reality show. In merito al loro incontro Guendalina ha detto di non voler sentire parlare di presunti aiuti economici: “Per mio fratello questo e altro. Ci mancherebbe, non dovrebbe nemmeno fare notizia una cosa simile. Saremo sempre io e lui. E non esiste la frase: ‘Un giorno ti restituirò tutto’.

L’amore tra fratelli è sacro, va oltre qualsiasi altra cosa”, ha affermato. In tanti si chiedono se davvero sarà Edoardo a portarsi a casa la vittoria di questa settima edizione del programma.