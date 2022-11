GF Vip, il commento di Oriana fa infuriare Antonino: "L'avrei mandata aff***o"

Una frase pronunciata da Oriana Marzoli al GF Vip ha mandato su tutte le furie Antonino Spinalbese, intenzionato a interrompere il rapporto da loro costruito negli ultimi giorni.

Antonino Spinalbese contro Oriana Marzoli

Il rapporto instaurato da Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli al GF Vip si è bruscamente interrotto. In particolare l’hair stylist non ha gradito quanto affermato da Oriana, a cui aveva espresso la sua nostalgia per sua figlia Luna Marì. “Ma come? Ancora per tua figlia stai così? Ancora adesso? Comunque, ti capisco, anche a me manca tantissimo il mio cane”, ha affermato Oriana. Antonino, visibilmente infastidito, ha dichiarato che senza giri di parole “fuori da qui l’avrei mandata af***lo”.

Oriana si è resa conto dell’errore commesso e, in queste ore, ha provato a scusarsi con il collega: “Ho sbagliato, non volevo.

In quel momento non volevo dirti che pensi ancora a tua figlia perché sei pesante”.

Antonino nel frattempo si è sfogato con gli altri concorrenti e ha messo in chiaro di non essere intenzionato a proseguire il suo rapporto con Oriana. “Non è la persona che cerco, l’ho capito. Io non mi sbilancio con nessuno e con lei mi ero sbilanciato, adesso me ne pento. E io do peso alle parole, ripeto che me ne sono pentito.

Io con che coraggio esco con una donna così? Non è quella che fa per me a questo punto. Anche se le dovessi dire che restiamo amici però poi dobbiamo rimanere qui nella stessa casa. Mi dispiace anche che è nell’altra stanza che sta male per me. Io andrei pure a consolarla. Io la perdono, non è che non le parlo più”, ha confessato l’ex compagno di Belen. Come andranno a finire le cose tra i due?