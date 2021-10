GF Vip, il romantico incontro tra Raffaella Fico e il compagno Piero: “Chi non la sposerebbe”

Momento romantico tra Raffaella Fico e il compagno Piero che si sono incontrati nella casa del Grande Fratello Vip.

Delicate note di pianoforte soffuse per creare un’atmosfera dolce e romantica… l’ingresso di Piero Neri che entra in quasi in punta di piedi per rivedere la compagna Raffaella Fico. Possiamo riassumerlo così l’incontro avvenuto tra i due innamorati andato in onda nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip.

Un incontro il loro che, a tratti è stato segnato da colpi di scena. Ad attirare l’attenzione sono state le parole del conduttore Alfonso Signorini che ad un certo punto sono state colte dall’emozione. “E che non la sposerebbe”, ha affermato commosso Piero Neri rispondendo alla domanda di Signorini.

Raffaella Fico incontra Piero, “Lei è il mio presente”

La dichiarazione romantica di Piero Neri è arrivata a seguito di un vero proprio scoop scoppiato sul settimanale Chi, dove l’ex fidanzata di Neri ha affermato che lui non l’avrebbe dimenticata.

A dispetto di ciò l’incontro tra i due innamorati non ha subito alcun intoppo anzi è stato un momento molto intenso, rafforzato dallo sguardo e dall’emozione del loro tono di voce che è stata percepita chiaramente.

Nonostante il loro incontro sia stato assistito da milioni di persone il tutto è avvenuto in modo naturale, tanto che in alcuni tratti pare si siano avvertite delle leggere note di imbarazzo. “Alfonso io questa sera sono venuto a salutare la mia fidanzata che non vedo da un mese.

Quella è una storia passata e lì deve restare. Raffaella rappresenta il mio presente”, liquidando così la vicenda.

Raffaella Fico incontra Piero, c’è aria di fiori d’arancio?

A seguito di questo incontro una domanda ora emerge in modo insistente. Tra Raffaella Fico e Piero Neri potrebbero esserci fiori d’arancio? A togliere ogni possibile dubbio ci ha pensato Piero Neri che alla domanda di Alfonso Signorini ha risposto con tono sicuro: “Matrimonio? Chi non la sposerebbe! Sta dando una prova incredibile: non è soltanto una bellissima ragazza, sta dando prova di essere una ragazza educata, non dice mai una parola fuori posto.

È una bellissima persona e una bravissima madre”.

Raffaella Fico incontra Piero, la ex: “Sta mentendo, è ancora innamorato di me”

Nel frattempo fanno ancora discutere le parole al veleno di Valentina Colombi, ex fidanzata di Piero Neri che al settimanale “Chi”, diretto da Alfonso Signorini ha affermato: “Lui sostiene di essere innamorato di questa Raffaella quando invece fino a un mese e mezzo fa si scriveva e sentiva con me e mi sussurrava parole importanti.”

Ha quindi rivelato di essere stata invitata dall’imprenditore lo scorso agosto per passare insieme Ferragosto: “Non ci sono andata, anche se lui continuava a ribadire che avrebbe fatto di tutto perché mi voleva riconquistare, voleva stare con me.”.