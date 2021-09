GF Vip, potrebbe entrare un nuovo concorrente nella casa: di chi si tratta

A seguito del'eliminazione di Tommaso Eletti, un nuovo concorrente potrebbe entrare nella casa del Grande Fratello Vip. Signorini starebbe riflettendo.

Dopo l’uscita di Tommaso Eletti dal Reality, primo vip ad essere eliminato dalla casa del Grande Fratello Vip, un nuovo concorrente potrebbe fare ingresso nella casa più spiata d’Italia. Secondo a quanto riportano prime indiscrezioni arrivate dal web, si tratterebbe di un altro ex concorrente di Temptation Island, e più nello specifico sarebbe Valentina Nulli Augusti già, entrata precedentemente al Grande Fratello, seppure in altra veste.

Almeno per il momento, non ci sarebbe nulla di confermato, ma proprio questo nuovo ingresso sarebbe già oggetto di riflessione del conduttore Alfonso Signorini. Per saperne di più non resterà che attendere la prossima puntata.

GF Vip nuovo concorrente, il precedente confronto nella casa

In una delle puntate precedenti Valentina Nulli Augusti ha fatto il suo ingresso nella casa per rispondere ad alcune critiche al veleno arrivate da alcune concorrenti, Sollei e Sophie che della Nulli hanno affermato: ”È l’esempio di donna che stiamo cercando di non essere”.

Una frase questa che ha scatenato immediate reazioni.

GF Vip nuovo concorrente, Clarissa Selassié: “Tommaso ha ricevuto tanto odio”

Tra le persone che hanno criticato Valentina Nulli Augusti si è unita anche una delle tre principesse Selassié, Clarissa che ha spezzato una lancia a favore di Tommaso: “Non ho mai avuta nulla contro di te. Anzi ero molto felice che Tommaso stava con una donna che lo amava. Si meritava di essere amato.

Per come lo conosco mi hanno ferito le parole che gli hai detto. Lo conosco da bambino l’ho visto sempre molto aperto. È brutto buttare certe parole ad un ragazzo così giovane che, in un programma precedente, ha ricevuto tanto odio”.

GF Vip nuovo concorrente, Tommaso Eletti: “Mi aspettavo più comprensione”

Infine ospitato da Rosalinda Cannavò nel corso del programma Casa Chi, Tommaso Eletti ha parlato di ciò che potrebbe succedere nel caso in cui la sua ex Valentina entrasse effettivamente nella casa del Grande Fratello Vip, non mancando di analizzare quelle che sarebbero state le principali criticità della loro relazione.

“Mi aspettavo da parte sua un po’ più di comprensione. Anche rispetto a quello che è successo. Visto che mi sono comportato bene la dentro e ho parlato solo bene di lei non mi aspettavo il suo ingresso col piede di guerra. Pensavo mi dicesse cose belle. Ma lei vuole entrare nella Casa e vuole fare gossip”.