Tommaso Eletti, il messaggio per la fidanzata di Gianmaria Antinolfi: cosa c’è scritto

Tommaso Eletti è uscito dalla casa del GF Vip con un messaggio da consegnare alla fidanzata di Gianmaria Antinolfi.

Una volta uscito dalla casa del Grande Fratello Vip 6 Tommaso Eletti è stato incaricato da Gianmaria Antinolfi di inviare un messaggio alla sua fidanzata.

Tommaso Eletti e Gianmaria Antinolfi: il messaggio

Tommaso Eletti ha lasciato la casa del GF Vip 6 e ha colto l’occasione per portare un messaggio alla fidanzata di Gianmaria Antinolfi. “Mi ha detto di dirti che gli manchi tantissimo e che non vede l’ora di stare con te”, ha dichiarato, e ancora: “Ti amo e non vedo l’ora di stringerti a me”.

La dedica sarebbe stata scritta da Gianmaria su un tovagliolo indirizzato a Greta Giulia Mastroianni, fidanzata che l’imprenditore avrebbe incontrato pochi mesi prima di entrare nella Casa. Tommaso Eletti ha anche fatto sapere alla ragazza che Gianmaria Antinolfi sarebbe preoccupato per il futuro della loro relazione.

“Dice che è molto spaventato nel non sapere se quando uscirai ci sarai ancora per lui”, ha affermato.

Tommaso Eletti: l’addio al GF Vip

Fin dal suo debutto nella casa del GF Vip Tommaso Eletti si era attirato contro critiche e commenti e aveva manifestato lui stesso di voler lasciare il reality show a poche settimane dall’inizio. “Ve lo avevo detto… ero sicuro, ho troppi odiatori”, ha commentato lui rivolto ai suoi compagni quando gli è stato chiesto di lasciare il programma.

Tommaso Eletti a Temptation

Tommaso Eletti è stato un personaggio discusso fin dal suo ingresso a Temptation Island, dove si era attirato cotnro l’antipatia del pubblico e di opinionisti tv per il modo in cui aveva trattato la fidanzata Valentina Nulli Augusti.

Foto per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy