Al GF Vip, continua il triangolo amoroso tra Sophie Codegoni, Alessandro Basciano e Jessica Selassiè, che interviene spesso con battute e frecciatine.

Al Grande Fratello Vip, la relazione tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano prosegue tra rari momenti di tenerezza e moltissimi litigi. In questo contesto, a smuovere il rapporto tra i due gieffini e dare dinamismo a dinamiche che hanno già annoiato coinquilini e telespettatori, c’è Jessica Selassiè che non si risparmia nel rivolgere battute piccanti e frecciatine alla coppia.

GF Vip, Jessica Selassiè su Sophie e Alessandro: il triangolo amoroso

Nella Casa più spiata d’Italia, il triangolo amoroso tra Sophie Codegoni, Alessandro Basciano e Jessica Selassiè non accenna a placarsi e la principessa è ormai stata etichettata da tutti come il “terzo incomodo” nella liaison della coppia appena nata.

Nonostante la continua e assillante presenza di Jessica Selassiè tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano rappresenti un fattore disturbante nella relazione tra i due, è pur vero che le interferenze della principessa si connotano come l’unico elemento capace di conferire dinamismo e brio a una dinamica farcita di infaticabili litigi che ha già stancato sia i coinquilini che i telespettatori.

GF Vip, Jessica Selassiè su Sophie e Alessandro: “Se non fossi stata sua amica, mi sarei già presa Basciano”

Nelle ultime ore, proprio Jessica Selassiè ha pungolato la coppia con una nuova frecciatina che, seppur pronunciata in tono scherzoso, ha reso chiare le intenzioni della gieffina.

Sophie Codegoni, Alessandro Basciano e Jessica Selassiè si trovavano insieme in cucina quando il giovane uomo ha ironicamente affermato di sentire la mancanza delle battutine della principessa, ammettendo: “Alla fine, mi piacevano le tue battutine”.

L’ex tronista di Uomini e Donne, allora, ha aggiunto: “Secondo me, è un po’ geloso”.

A questo punto, la principessa ha esclamato: “Lo è! Mi spinge sempre verso Barù perché ha paura di cadere in tentazione – e ha continuato –. Se Sophie non fosse stata mia amica, me lo sarei presa il bel Basciano. Eccome! Ci avrei lavorato molto di più”.

Più tardi, esauriti i toni scherzosi e rimasta sola con Basciano, Jessica Selassiè si è fatta seria e ha confidato un segreto al coinquilino: “Ho paura di rimanere da sola, di trovare troppo tardi la persona giusta.

Voglio farmi una famiglia, sposarmi”.

GF Vip, Jessica Selassiè su Sophie e Alessandro: i litigi della coppia

Intanto, la relazione tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano continua a essere caratterizzata da forti tensioni. L’ex tentatore, infatti, accusa spesso la ragazza di non mostrargli interesse e di non aver voglia di trascorrere del tempo con lui.

A questo proposito, Sophie Codegoni è scoppiata in lacrime e ha tentato di spiegare per quale motivo non riesca a lasciarsi completamente andare: “Dobbiamo trovare quell’equilibrio al quale si arriva conoscendosi, con il tempo. Ho tanti limiti, tanti freni, con lui penso di non avere muri, quindi magari mi fa un po’ male quando faccio delle cose che penso siano belle e non vengono apprezzate”.