GF Vip, Katia Ricciarelli e le pesanti minacce rivolte a Nathaly Caldonazzo

Aria di tempesta al GF Vip 6, Katia Ricciarelli ha minacciato Nathaly Caldonazzo: ecco cosa è successo nel dettaglio.

La casa del Grande Fratello Vip 6 è ormai diventata sede di quotidiani scontri tra i concorrenti del discusso reality, uno degli scontri più recenti ha avuto come protagoniste la cantante lirica Katia Ricciarelli e la showgirl Nathaly Caldonazzo.

GF Vip, Nathaly Caldonazzo minacciata da Katia Ricciarelli: la rivelazione di Jessica Selassiè

Aria di tempesta all’interno della casa del Grande Fratello Vip 6, nel pomeriggio del 4 gennaio 2022, la Princess Jessica Selassiè ha rivelato alla sorella e alla coinquilina Miriana Trevisan di aver assistito ad uno scontro tra la Ricciarelli e la Caldonazzo e nello specifico di aver sentito pronunciare delle vere e proprie minacce dalla cantante lirica nei confronti della showgirl.

Ecco le dichiarazioni pronunciate da Jessica Selassiè alle sue compagne d’avventura:

“A Nathaly Caldonazzo l’ha proprio minacciata. L’ha guardata e le ha detto: tu che sei arrivata per ultima la pagherai, si la pagherai e stai attenta”.

GF Vip, Katia Ricciarelli minaccia Nathaly Caldonazzo

Al culmine di diversi scontri con la Caldonazzo, Katia Ricciarelli, subito dopo l’ora di pranzo, nella giornata del 4 gennaio 2022, avrebbe effettivamente lanciato pesanti accuse e minacce verso Nathaly Caldonazzo, ecco le sue parole:

“Le cose non sono più come prima. Ma tu guarda. Da quando sei arrivata tu qui dentro è nebbia totale. C’è una brutta energia e questa la pagherai, te lo posso mettere io per scritto che la pagherai. La pagherai con quella faccia che ti ritrovi”.

GF Vip, lo sfogo di Nathaly Caldonazzo e la reazione delle coinquiline

Dopo lo scontro con la Ricciarelli, Nathaly Caldonazzo si è sfogata con le Princess e Miriana Trevisan, ecco cosa ha dichiarato riguardo alle minacce ricevute dalla cantante lirica:

“Ma quella non si rende conto che fa brutta figura? A me è calata proprio, prima avevo grande stima di lei. Che brutto, le piace proprio mettere zizzania. Rovina l’atmosfera perchè è un’infelice e tutti dobbiamo essere infelici come lei“.

Le Selassiè e la Trevisan non hanno esitato neanche un attimo a schierarsi dalla parte della Caldonazzo e al contempo hanno aspramente criticato l’atteggiamento della Ricciarelli, Miriana in particolare ha detto in riferimento alla cantante: “Cos’è un boss mafioso?”.

Tutte le tematiche fino ad ora affrontate saranno certamente oggetto della prossima puntata del Grande Fratello Vip, la cui messa in onda è prevista per venerdì 7 gennaio 2022.