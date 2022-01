Gf Vip, per la prima puntata del 2022 Sonia Bruganelli sarà ancora assente

Stravolgimenti di palinsesto al Gf Vip, per la prima puntata del 2022, quella del 7 gennaio, Sonia Bruganelli sarà ancora assente ma lei lo "aveva detto"

Gf Vip fra urgenza di andare in onda per chiarire alcune vicende della casa e Sonia Bruganelli che per la prima puntata del 2022 sarà ancora assente: l’opinionista e moglie di Paolo Bonolis infatti è ancora in vacanza a Dubai con la famiglia e sarà sostituita da Laura Freddi anche per la puntata di venerdì 7 gennaio.

Sonia Bruganelli ancora assente: Mediaset “stravolge” il calendario del Gf Vip

Una puntata che era rimasta “in bilico” per giorni, spieghiamola: le puntate di venerdì 24 dicembre, 31 dicembre e 7 gennaio rientravano originariamente in un “pacchetto” che avrebbe dovuto lasciare il posto alla programmazione festiva e post festiva. In queste ore però Mediaset ha deciso di cambiare le cose, perché?

Perché con Sonia Bruganelli ancora assente si andrà in onda: c’entra la “solita” Ricciarelli

Perché le recenti vicende interne alla casa incentrate soprattutto sui presunti episodi di razzismo verbale di Katia Ricciarelli nei confronti di Lulù Selassiè avevano reso necessario un ripensamento. E quel ripensamento non è solo “figlio” della necessità etica di Alfonso Signorini di far luce su un episodio inquietante, ma anche di cavalcare lo “share” che una puntata del genere assicurerebbe. Perciò si era deciso di andare in onda il 7, ma con la Bruganelli che, in vacanza a Dubai con il marito, aveva già dato i suoi giorni di “assenza” e parametrato la sua permanenza.

Laura Freddi ancora al posto dell’assente Sonia Bruganelli: affiancherà la Volpe

A ben vedere quindi non è la Bruganelli che sarà assente di nuovo, ma è il programma che andrà in onda prima per battere il ferro ancor caldo delle uscite poco felici della Ricciarelli. Il dato è che anche stavolta Sonia Bruganelli non sarà presente nella nuova puntata del Grande Fratello Vip ed anche stavolta sarà surrogata da Laura Freddi, individuata con rara malizia dagli autori per affiancare Adriana Volpe. Perché rara malizia? Perché la Freddi è la ex storica di quel Bonolis di cui Bruganelli è moglie e con cui sta trascorrendo il suo periodo di riposo.