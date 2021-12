GF Vip, Sonia Bruganelli sostituita per una puntata da Laura Freddi: ecco le sue dichiarazioni

Sonia Bruganelli, moglie di Bonolis e opinionista del GF Vip 2021, recentemente ha commentato la sua sostituzione con Laura Freddi per una puntata.

L’assenza di Sonia Bruganelli come opinionista per una puntata del GF Vip, più precisamente per quella del 3 gennaio 2022, è diventata un caso mediatico per via della scelta della sua sostituta, che è ricaduta su Laura Freddi, storica ex del marito Paolo Bonolis.

Ecco come si è espressa la Bruganelli sull’intricata vicenda.

La temporanea sostituzione di Sonia Bruganelli come opinionista del Grande Fratello Vip, è diventata un caso social e mediatico, nello specifico per via della persona che è stata scelta per occupare la poltrona nell’appuntamento settimanale del 3 gennaio 2022, si tratta di Laura Freddi.

In un primo momento, molte persone hanno pensato che scegliere Laura Freddi come sostituta opinionista del GF Vip fosse stata una diabolica e pungente trovata di Alfonso Signorini, visto che la showgirl è una storica ex del marito di Sonia Bruganelli, ossia Paolo Bonolis, ma in realtà è stata proprio la Bruganelli a smentire il tutto.

Sonia Bruganelli e le dichiarazioni sulla sostituzione con Laura Freddi: il post Instagram

Sonia Bruganelli ha messo a tacere le ipotesi su una possibile “vendetta” di Signorini, circa la sua sostituzione come opinionista con la bella Laura Freddi, nello specifico la moglie di Bonolis ha pubblicato una storia sul suo profilo Instagram, dove ha scritto:

“Ma lo abbiamo deciso insieme!!!”.

Con questa semplice e immediata frase, Sonia Bruganelli ha così dichiarato di aver scelto Laura Freddi come sua sostituta in accordo con Alfonso Signorini e a tal proposito la bella opinionista ha colto l’occasione per mandare un in bocca al lupo alla collega che la sostituirà nella puntata del 3 gennaio 2022:

“Daje Tuttaaa Laura Freddi”.

Sonia Bruganelli sostituita da Laura Freddi al GF Vip: il motivo

L’assenza di Sonia Bruganelli nella puntata del 3 gennaio 2022 del Grande Fratello Vip, è motivata dal fatto che l’imprenditrice e moglie di Paolo Bonolis, si trova in vacanza a Dubai con la sua famiglia e pertanto non potrà presenziare all’appuntamento settimanale del reality.