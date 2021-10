Nel corso di un’intervista, Sonia Bruganelli si è espressa in merito al suo ruolo di opinionista nella sesta edizione del GF Vip.

L’attuale opinionista della sesta edizione del Grande Fratello Vip e moglie di Paolo Bonolis, Sonia Bruganelli, ha espresso alcune considerazioni in merito alla recente esperienza vissuta nell’ambito del famoso reality show Mediaset.

GF Vip, Bruganelli: l’esperienza al reality show condotto da Alfonso Signorini

In occasione di un’intervista rilasciata Tv Sorrisi e Canzoni, Sonia Bruganelli ha commentato l’esperienza che sta vivendo in qualità di opinionista della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Interrogata dal magazine, infatti, la moglie di Paolo Bonolis ha raccontato le sue prime settimane allo show, rivelando: “Va molto bene. Mi diverto e mi piace il reality. È come me lo immaginavo. È carino il contesto. Certo, dura tantissimo infatti soffro un po’ il jet lag.

Il Gf è un esperimento sociologico e mi ha sempre affascinato studiare il carattere e l’emotività delle persone, che poi è quello che faccio durante i casting. Ho un’età in cui mi sento serena a essere me stessa, non devo dimostrare nulla perché non è il mio lavoro stare in tv”.

GF Vip, Bruganelli: “Per essere opinionista, bisogna avere le spalle larghe”

Nel corso dell’intervista, poi, Sonia Bruganelli si è soffermata sul suo lavoro di imprenditrice e sulle differenze che sussistono tra il suo impiego e il ruolo di opinionista al GF Vip, spiegando: “Dal 2005 ho una società di produzione, la Sdl che ora ha anche un canale su web, per il quale ho creato il format ‘I Libri di Sonia’, nel quale presento alcuni autori.

Ora mi sto dedicando a scoprire nuovi talenti, sia tra gli scrittori sia nella moda. Ho scelto infatti di farmi vestire al Gf Vip oltre che da grandi firme da quattro stilisti emergenti, tra cui Riccardo Lamanna. Non amo riguardarmi in tv. Guardo solo pezzettini di puntate che mi mandano su Instagram. Sentendomi, credo di dire cose sensate – e ha aggiunto –. Molte volte la gente dice di voler sentire opinioni sincere ma in realtà devi avere le spalle larghe perché mi rendo conto che questa sincerità non tutti l’apprezzano.

Nella vita sono così e ho pagato il fatto di essere schietta e diretta, ma so che non tutti possono permetterselo”.

GF Vip, Bruganelli: i consigli del marito Paolo Bonolis

Infine, a Sonia Bruganelli è stato chiesto se il marito Paolo Bonolis le stia dando consigli utili per il suo ruolo al GF Vip.

A questo proposito, la donna ha rivelato: “Mi sta dando ottimi consigli, tipo: “Taci!” (ride ndr) Nel senso che anche lui è convinto che la linea del guardare senza entrare troppo in polemiche sia quella vincente. Mi ha detto anche di essere più diplomatica, cosa di cui si stupisce chi mi conosce bene. Mi deve aprire la porta per forza lui perché tutti in casa mia hanno le chiavi e invece io non ci penso. Così lo trovo sveglio. All’inizio fa finta di niente e io faccio la vaga. Poi inizia a commentare e ne nasce un dibattito. Solo che lui è bello sveglio perché magari è riuscito a dormire, io sono sfinita”.