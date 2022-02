Gf Vip, Katia Ricciarelli esce tra le polemiche: Baudo dice no a Signorini

Katia Ricciarelli ha lasciato la casa del GF Vip 6 ma non ha mancato di sollevare polemiche.

L’eliminazione di Katia Ricciarelli dalla casa del Grande Fratello Vip non ha mancato di sollevare polemiche e, durante la puntata, Alfonso Signorini ha ammeso di aver invitato – senza riscontri positivi – Pippo Baudo.

Katia Ricciarelli eliminata dal GF Vip

Katia Ricciarelli ha detto addio alla casa del Grande Fratello Vip 6 e ha deciso di salutare solo alcuni dei concorrenti.

La questione ovviamente non ha mancato di sollevare polemiche al GF Vip, dove a seguire – nonostante la cantante non avesse saluto tutti – Signorini ha invitato tutti i personaggi in gara a salutare l’ex moglie di Pippo Baudo “per una questione di rispetto”. Lulù e Jessica Selassié – che più volte si sono scontrate con la Ricciarelli all’interno dello show – si sono rifiutate di farlo.

“Un’opinione personale, ho molto apprezzato il gesto di Sophie, come hanno fatto Alessandro e Manila.

A casa mia mi hanno insegnato che aldilà di tutte le diatribe a una signora di 76 si porta rispetto, non è un bell’esempio”, ha dichiarato Alfonso Signorini mentre da casa Clarissa Selassié ha scritto un post al vetriolo contro la cantante lirica:

“Godo, alla faccia tua, razzista. 24 febbraio 2022 data in cui il razzismo (bullismo, omofobia e soprattutto misoginia) all’interno di un programma in televisione nazionale. È uscito il razzismo finalmente.

E che si vergogni chiunque la difenda o la giustifica perché siete come LEI”, ha scritto.

Il rifiuto di Pippo Baudo

Quando Katia Ricciarelli ha raggiunto lo studio del reality show, Alfonso Signorini le ha confessato di aver provato a contattare il suo ex marito, Pippo Baudo, per farle una sorpresa. Il conduttore ha commentato il rifiuto da parte del celebre conduttore affermando: “Lui non ne ha voluto sapere e mi ha fatto un po’ specie, perché tu hai sempre avuto parole d’affetto”.