Gf Vip, Katia Ricciarelli pensa di essere amata dal pubblico: “Credo che saremmo state lì tutte e tre”

Il telefoto per scegliere la seconda gieffina in finale è stata una vera disfatta per la Ricciarelli, che ha ottenuto soltanto il 3% dei voti a favore.

Katia Ricciarelli nella casa più spiata d’Italia ha fatto conoscere la grande pubblico un altro lato di sé ed è convinta di piacere ai fan del Gf Vip. Eppure, il televoto che nella serata di giovedì 17 febbraio ha scelto Lulù come seconda finalista è stata una vera disfatta per la famosa cantante lirica.

Gf Vip, Katia Ricciarelli piace al pubblico?

Con oltre 50% delle preferenze, il televoto ha scelto Lulù: dopo Delia Duran, è la principessina la seconda finalista del Grande Fratello Vip. La Ricciarelli è convinta che il telefoto abbia premiato Lulù solo di pochi punti. “Ma io credo che saremmo state lì tutte e tre”, ha commentato Katia. “Io credo che sia il percorso a fare la differenza”, ha sottolineato Soleil, da tutti grande favorita della nuova edizione del reality.

