Katia Ricciarelli abbandonerà la casa del Gf Vip e ne ha spiegato le motivazioni. Soleil: "Non so se ce la faccio"

È tempo di addii al Grande Fratello Vip: Katia Ricciarelli ha annunciato che presto lascerà la casa. La tristezza dei concorrenti: “Non so se ce la faccio”.

Katia Ricciarelli lascerà la casa del Gf

Si avvicina una data fatidica per i concorrenti del Grande Fratello Vip, quella in cui dovranno decidere se continuare il loro percorso nella casa più spiata d’Italia o abbandonare il programma.

Le indiscrezioni che parlavano di un abbandono del reality da parte di Katia Ricciarelli sono state confermate: la concorrente ha affermato che presto lascerà la casa. L’intenzione di Katia Ricciarelli, più volte esplicitata, è quella di lasciare la casa il 13 dicembre per passare il Natale con la sua famiglia. Non solo: la Ricciarelli avrebbe anche impegni lavorativi che la costringono a interrompere il suo percorso nella casa.

Katia Ricciarelli lascerà la casa, Soleil: “Non so se ce la faccio”

La notizia dell’abbandono della casa del Gf da parte di Katia Ricciarelli ha gettato un velo di tristezza su molti concorrenti. “Senza di te non sarebbe uguale per me qui dentro, lo sai. Va via Katia e va via un terzo della mia presenza qui dentro” ha commentato Manila Lazzaro. “Non so se ce la faccio” ha esordito Soleil Sorge.

Gli altri concorrenti che potrebbero lasciare la casa insieme alla Ricciarelli

Oltre a Katia Ricciarelli, a lasciare la casa prima delle feste natalizie sarà anche Aldo Montano, che vuole passare il Natale in famiglia. Ma non solo: anche Carmen Russo, Manuel Bortuzzo e Davide Silvestri potrebbero varcare la porta rossa durante la prossima puntata.