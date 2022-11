GF Vip, l’abito nero di Giulia Salemi conquista i fan: la marca e il prezzo

Giulia Salemi è tornata a conquistare il pubblico tv con un abito sfoggiato al GF Vip. Tutto quello che c'è da sapere.

Giulia Salemi è tornata ad attirare l’attenzione su di sé durante l’ultima diretta del GF Vip, dove ha sfoggiato un abito dalla scollatura vertiginosa e che metteva in risalto la sua perfetta silhouette.

Giulia Salemi: l’abito nero

Nell’ultima diretta del GF Vip l’influencer Giulia Salemi ha indossato un abito della nuova capsule collection di Nensi Dojaka in esclusiva per il brand di abiti Mytheresa e che è caratterizzato da un corpetto in stile bralette, dei cut-out e da una silhouette estremamente aderente.

Il costo dell’abito sarebbe di ben 795 euro (e del resto anche gli altri capi del brand si attestano tra i 700 e i 1000 euro). La sua scelta si è rivelata vincente visto che, in pochi minuti, le foto del capo hanno iniziato a circolare sui social e in tanti tra i fan le hanno fatto i complimenti per il suo fisico da capogiro.

Giulia Salemi: l’abito in latex

Nelle ultime puntate del reality show Giulia Salemi aveva indossato un seducente abito in latex color carne con cui aveva conquistato di nuovo il pubblico del reality show. Il conduttore Alfonso Signorini aveva finito però per suscitare l’indignazione dei social affermando che, con quell’abito, l’influencer sembrasse un “preservativo vivente”. Il commento del conduttore ha scatenato l’ira dei fan dei social, che hanno preso le difese di Giulia Salemi lodandone la bellezza e il gusto per il vestire.

L’influencer ha preferito non replicare alle parole del conduttore.