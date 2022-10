GF Vip, la proposta di Rocco Siffredi ad Alfonso Signorini per il cast

Il noto attore pornografico Rocco Siffredi lancia una durissima proposta per il cast del Grande Fratello Vip ad Alfonso Signorini

Rocco Siffredi è intervenuto molto duramente su Twitter parlando del noto caso Bellavia, accaduto al Grande Fratello Vip. L’attore hard si è rivolto direttamente al conduttore Alfonso Signorini e al cast del reality di Canale 5.

Grande Fratrello Vip, Rocco Siffredi fa una proposta per il cast

Rocco Siffredi è intervenuto direttamente sul suo profilo di Twitter per parlare del caso Bellavia accaduto al Grande Fratello Vip. L’attore non ha criticato il format del reality, bensì si è scagliato direttamente contro il cast della settima edizione del GF: “Ciò che si è verificato al GF Vip nei confronti di Marco è inaudito! La cosa migliore sarebbe chiudere baracca e riformare il cast, non è questa la televisione che si meritano gli italiani.”

Imbarazzo al Grande Fratello Vip: cosa sta succedendo

La settima edizione del Grande Fratello Vip non è iniziata nel migliore dei modi per quanto riguarda alcune situazioni limite che stanno succedendo all’interno della Casa. Ovviamente il caso Bellavia è stato, per adesso, il più emblematico, ma ora anche Amaurys Perez è finito nell’occhio del ciclone. L’uomo, infatti, potrebbe presto essere squalificato.