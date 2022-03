Gf Vip la rivelazione di Delia Duran su Alex Belli: “Io e lui non siamo sposati”

La modella venezuelana Delia Duran nel corso della puntata del Gf Vip del 28 febbraio ha rivelato di non essere sposata con Alex Belli.

Nel bene o nel male la sesta edizione del Grande Fratello Vip, arrivata quasi alla sua conclusione, verrà ricordata come l’edizione di Alex Belli. L’ex attore di Centovetrine è riuscito a catalizzare su di sé i riflettori anche grazie al triangolo che si era venuto a creare tra lui, Delia Duran e Soleil Sorge.

Ora la modella venezuelana, tra i finalisti del reality, nel corso della puntata di lunedì 28 febbraio, ha rivelato di non essere sposata con Belli. Non sono mancate le reazioni come quella dell’opinionista Adriana Volpe.

Gf Vip, la rivelazione di Delia su Alex

“Io e Alex non siamo sposati”, sono le poche ma incisive parole pronunciate da Delia che hanno tolto qualsiasi dubbio sul tipo di legame che esiste tra lei e il compagno.

Del resto, proprio questo aspetto era stato portato all’attenzione già in diverse occasioni, durante le precedenti puntate e la stessa Adriana Volpe si era detta perplessa al riguardo.

La reazione di Adriana Volpe

Ed è stata proprio l’opinionista ad esprimere parole, che suonano come una convinzione della quale non aveva avuto nessun dubbio: “Io l’ho detto dal primo giorno”, ha affermato.

Tornando inoltre indietro di qualche mese Adriana Volpe aveva dichiarato a novembre 2021: “Ho avuto questi tre giorni per informarmi, ho guardato un po’ quello che tu hai raccontato.

Ho visto che c’è stata una bellissima proposta di matrimonio alle Maldive, tutto ripreso da un cameraman, il drone. Alla promessa segue il matrimonio, religioso, qui faccio un passo indietro perché tu non sei ancora divorziato. Delia non è tua moglie né per la Chiesa né per lo Stato”.