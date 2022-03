GF Vip, le frasi di Nathaly affossate da Signorini: è polemica

GF Vip, le frasi di Nathaly Caldonazzo affossate da Alfonso Signorini e il suo staff: è polemica.

L’ultima puntata del GF Vip ha visto l’eliminazione di Nathaly Caldonazzo e Alessandro Basciano. Prima di arrivare alla cacciata, però, i due hanno avuto un’accesa discussione sulle famose frasi incriminate. Alfonso Signorini ha affossato il tutto e la polemica è nata in un lampo.

Signorini affossa le frasi di Nathaly Caldonazzo

Da giorni e giorni, ormai, si parla delle frasi “da squalifica” pronunciate da Nathaly Caldonazzo. A far venire il fattaccio a galla è stato Alessandro Basciano, spiazzando la stessa redazione del GF Vip. Alfonso Signorini, non a caso, aveva promesso all’ex tentatore di Temptation Island di indagare su quanto avvenuto. Nell’ultima diretta, il conduttore ha letteralmente affossato le frasi della Caldonazzo, sottolineando che il suo staff non ha trovato nulla di pesante nelle registrazioni.

La domanda, a questo punto, è nata spontanea: Alessandro ha mentito? Basciano, davanti alla comunicazione di Alfonso, è andato su tutte le furie, accusando la produzione di aver volutamente coperto Nathaly. La polemica, neanche a dirlo, è esplosa in un lampo.

Frasi di Caldonazzo: è polemica

Le accuse di Alessandro sono state condivise da molti fan del GF Vip. Il motivo è molto semplice. Rispetto alle altre circostanze simili, in questa occasione Signorini non ha mostrato nessun video chiarificatore e ha cercato di tagliare corto la faccenda.

Non solo, mentre nei giorni passati, Nathaly è apparsa molto preoccupata per ciò che aveva pronunciato, in diretta si è mostrata sicura di sé. Non a caso, Basciano ha accusato la produzione di aver voluto proteggere l’ex primadonna del Bagaglino.

La mancata trasparenza fa infuriare i fan

A prescindere dal gradimento che il pubblico può avere nei confronti dei protagonisti di questa faccenda, ad aver fatto infuriare i fan è stata la mancata trasparenza da parte del GF Vip.

Se fossero stati mostrati i video incriminati, infatti, tutto sarebbe stato molto più limpido. Come mai lo staff di Signorini ha scelto di seguire questa strada? Al momento non è dato saperlo, ma Basciano, adesso che è fuori dalla Casa, farà di tutto per far venire a galla la verità.