GF Vip, Alessandro Basciano vuota il sacco: la verità sulle frasi di Nathaly Caldonazzo.

Dopo l’ultima diretta del GF Vip, Alessandro Basciano ha vuotato il sacco e ha rivelato le frasi incriminate pronunciate da Nathaly Caldonazzo. La showgirl, se la produzione decidesse di indagare, potrebbe anche essere squalificata.

GF Vip, Basciano: le frasi di Nathaly Caldonazzo

I concorrenti del GF Vip sembrano quasi tutti uniti contro Nathaly Caldonazzo. Quest’ultima ha pronunciato delle frasi “da squalifica” e nel corso dell’ultima diretta alcuni “Vipponi” hanno provato a farle venire a galla. Ad averle ascoltate con le sue orecchie, però, è stato Alessandro Basciano, che in diretta ha provato a coprire la showgirl per non farle fare brutta figura. Appena i riflettori si sono spenti si è confidato con Antonio Medugno, rivelando il contenuto delle frasi pronunciate dalla Caldonazzo.

L’ex tentatore di Temptation Island ha dichiarato:

“Anto quelle parole le ha dette e ho sentito tutto benissimo. Ti dico anche i contesti. La cosa delle zingare era ‘sono due zingare protette dagli zingari‘. Io l’ho riportato alla mia fidanzata e basta. Poi ovvio che Sophie l’ha detto alle sue amiche, ma non sono stato io a farlo. Poi non mi sono sentito troppo in colpa perché un’altra frase sugli zingari l’aveva già detta nella scorsa puntata. Per quanto riguarda la frase sui ‘N’ è un altro discorso, perché in quel contesto si è auto offesa. Ha detto ‘è come se io mi facessi puntini, puntini, puntini da 10 N‘. Se volevo fare caos nominavo Nathaly e dicevo precisamente tutte le frasi che ho sentito nei dettagli. Però non volevo alzare il polverone. Non era mia intenzione metterla nei casini o crearle problemi. Io le ho detto che le voglio bene e so che non sparla di me e che tra noi c’è un bel rapporto”.

Le frasi di Nathaly sono a sfondo razzista

La Caldonazzo, stando al racconto di Basciano, ha pronunciato due frasi a sfondo razzista.

Alessandro si è detto pronto a rivelare tutto quello che sa in confessionale, a patto che non venga visto come lo spione di turno. Ha dichiarato:

“Quelle cose le ha dette e punto. Se mi dicono ‘le ha dette o no?’ io risponderò che è vero e le ha dette. In una delle due occasioni non ero nemmeno solo e la cosa dei ‘N’ l’ha sentita anche Jessica. Poi in diretta davanti a tutti mi dispiaceva puntare il dito e fare il giustiziere. Quando vado in confessionale dico tutto. Levatemi di mezzo, basta che non mi fanno passare per quello che riporta cose false, le cose sono state quelle chiare e tonde. Poi che io in diretta per tutelare Nathaly abbia deviato e fatto il finto tonto è un’altra storia. Io per insulti non cattivi mi sono dovuto scusare per tre puntate. Qui escono frasi che nemmeno nei peggiori bar di Caracas. Se avessi detto io sei ‘un pezzo di M’ lo andavano a riprendere pur di fare la clip”.

La Caldonazzo verrà squalificata?

In effetti, Basciano è stato punito dal GF Vip per parole che, più o meno, hanno lo stesso peso di quelle pronunciate da Nathaly. La Caldonazzo verrà squalificata? Al momento non è dato saperlo, ma Alfonso Signorini, che nell’ultima diretta è finito al centro di una brutta polemica, ha promesso di indagare sulle “frasi da squalifica” pronunciate da Nathaly.