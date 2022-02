Gf Vip, Nathaly è isolata dal gruppo: “Non mi bastano tante persone”. Basciano torna sulla frase razzista

Al Gf Vip gli animi si sono accesi quando Alfonso Signorini ha puntato i fari su Nathaly Caldonazzo sempre più isolata.

La puntata del Grande Fratello Vip di lunedì 28 febbraio è iniziata nel segno della tensione. Dopo aver puntato i fari inizialmente su Miriana Trevisan, è stato il momento di parlare di Nathaly Caldonazzo che, nei giorni scorsi, avrebbe pronunciato una frase razzista contro le sorelle Selassié che ha attirato su di sè molte critiche.

Alessandro Basciano non ci sta, Signorini lo richiama però all’ordine: “Adesso basta abbassa i toni, sennò vieni tu qua e conduci te”.

Gf Vip, Nathaly Caldonazzo è sempre più isolata

La showgirl interpellata da Alfonso Signorini, ha parlato di cosa prova a sentirsi isolata dai concorrenti della casa. Senza alcun indugio ha tuttavia affermato: “Non mi bastano tante persone”. Barù ad un certo punto non le ha mandate a dire arrivando a dichiarare: “A me non me ne può fragre di meno, ma usi delle parole troppo forti verso tutti”.

Alessandro Basciano contro Nathaly: “Non c’è perchè ti è andata bene, ma me l’ha detto”

Ad un certo punto viene messa al centro della conversazione la presunta frase razzista pronunciata da Nathaly che ha incontrato particolare contrarietà da parte di Alessandro Basciano. Alfonso Signorini si è espresso a favore della showgirl:

“Riguardo alla presunta frase a sfondo razziale è evidente che si tratta di uno scivolone volgare, ma non c’è stata nessuna intenzione di essere offensiva. Questo non significa che potete dire quello che vi passa per la testa.

La seconda frase sugli ‘zingari’ che sarebbe stata rivolta a Jessica, secondo quando ha riferito Alessandro Basciano, vi confermo che l’unico momento in cui viene pronunciata quella parola è solo quella che vi abbiamo mostrato. Alessandro non è vero è Nathaly ha detto sono protette”.