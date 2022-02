GF Vip, Nathaly verso la squalifica: pesanti accuse dai concorrenti

GF Vip, Nathaly verso la squalifica: alcuni concorrenti chiedono la sua cacciata.

Tensione nella Casa del GF Vip: Nathaly Caldonazzo potrebbe essere in lizza per una squalifica immediata. Stando a quanto hanno riferito alcuni concorrenti, la showgirl ha pronunciato una frase terribile, che potrebbe costarle la cacciata.

GF Vip: Nathaly verso la squalifica

Un nuovo mistero sta interessando i fan del GF Vip: che frase ha pronunciato Nathaly Caldonazzo? Secondo Jessica Selassié, Miriana Trevisan e Sophie Codegoni, la showgirl potrebbe essere in lizza per una squalifica. Il motivo? Una esclamazione terribile che sarebbe uscita dalla sua bocca subito dopo l’ultima diretta. Al momento, non è dato sapere cosa abbia detto la Caldonazzo, ma stando alle parole delle coinquline dovrebbe essere qualcosa di molto grave.

Lo sfogo di Jessica Selassié

Jessica, che dovrebbe essere la destinataria della frase di Nathaly, ha dichiarato:

“Sì ormai ho perso l’interesse con lei. Non me ne frega proprio niente di lei, non mi fa più piacere. Ti posso dire? Basta, mi è calata proprio. Sapendo poi questa roba qui che è una cosa schifosa, proprio ti dico ciao. Spero che te ne vai da questa porta rossa con tanto di cuore te lo dico, basta. Ogni volta che fa i confessionali brutti dice ‘scusate ero a caldo dopo la puntata’. Dai davvero basta. […] Dopo la puntata io le ho detto che mi avrebbe dovuto chiedere scusa e lei ha detto quella cosa. Ha detto quella frase molto grave“.

Stando a quanto sostiene Jessica, la Caldonazzo ha detto una “cosa schifosa“.

Non solo, la principessa etiope sostiene che il suo scivolone sarebbe molto più pesante della vecchia frase detta sulle donne vittime di aggressione con acido.

Miriana sconvolta da Nathaly

Miriana, scioccata dalla frase di Nathaly, ha dichiarato:

“A me viene da piangere quando parlate di questa frase ragazzi. Io ho vissuto una vita, mio padre nel partito radicale e potete immaginare. Mi veniva voglia di chiederle perché lo ha detto, ma se ne rende conto? Ha detto una cosa gravissima“.

Sophie ha concluso: “Ragazze secondo me lei verrà squalificata subito“. Nel frattempo, i fan del GF Vip si sono resi conto che, durante la discussione tra le tre, la Caldonazzo è stata fatta fuori da entrambe le regie di Mediaset. Questo, è bene sottolinearlo, non significa che Nathaly è stata già squalificata. Poco dopo, infatti, è riapparsa in video. Per sapere davvero cosa ha detto la showgirl non possiamo fare altro che attendere la prossima puntata del reality.