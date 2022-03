GF Vip, Delia Duran chiede scusa a Jessica Selassié per Barù: i consigli sentimentali della moglie di Alex Belli.

Dopo l’ultima puntata del GF Vip, Delia Duran è tornata sui suoi passi e ha chiesto scusa a Jessica Selassié per come si è comportata con Barù. Non solo, la moglie di Alex Belli ha dato anche qualche consiglio sentimentale alla principessina etiope.

GF Vip: Delia chiede scusa a Jessica per Barù

Nell’ultima puntata del GF Vip, Alfonso Signorini ha mostrato la linea della vita di Jessica Selassié. Molti, sia tra i concorrenti che tra gli spettatori, sono rimasti colpiti dal racconto della principessa etiope. La sua bontà d’animo è venuta alla luce, così come tutte le insicurezze che l’accompagnano fin dall’infanzia. Al termine della diretta, Delia Duran ha voluto parlare con lei, per scusarsi di ciò che ha fatto con Barù.

La moglie di Alex Belli, qualche settimana fa, ha baciato il nobile toscano soltanto per fare un dispetto a Jessica. La modella venezuelana ha dichiarato:

“Io ho visto il tuo cuore, sono stata troppo dura con te e mi pento di questa cosa perché sei stata l’unica, con Manila e Miriana, ad avere un cuore enorme, tu sei una donna che ha delle qualità pazzesche. Da anni sta lottando per questa cosa… Magari mi sono sbagliata e non riesco a farmi capire, ma prendi questo consiglio: vivitela, anche con lui, ma non aspettare niente”.

Le scuse di Delia a Jessica

Delia è pentita di aver giocato un brutto tiro a Jessica e le ha chiesto scusa. Non solo, la Duran le ha dato anche qualche consiglio sentimentale. A suo dire, nell’atteggiamento della principessa etiope, ha visto molti punti in comune con lei, soprattutto in amore. Mentre la Selassié la ascoltava con attenzione, ha proseguito:

“Barù è una persona che può fare la differenza ma è lui che deve fare un passo, non sei tu. Se lui ti vuole adesso devi fare tu la regina. Fatti prendere, fatti amare per quello che tu sei… Questo è quello che io fatto con Alex perché anche io ero come te“.

La Duran ha suggerito a Jessica di non inseguire Barù e di vivere le ultime settimane del GF Vip da regina.

I consigli di Delia a Jessica

Delia ha concluso il suo monologo facendo molti complimenti a Jessica:

“Tu sei figa, puoi avere chiunque, sei stata l’unica ad aver avuto questo cambio radicale e ti sei messa in sfida con te stessa, non ti sei mai lasciata condizionare da nessuno”.

La Duran ha rivalutato la Selassié e l’ha riempita di belle parole. La principessa etiope seguità i suoi consigli? Staremo a vedere.