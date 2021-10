Gf Vip, la verità sulla presunta gravidanza di Vera Miales: confronto in diretta con Amedeo Goria?

Dopo giorni di gossip sfrenato sulla presunta gravidanza della compagna di Amedeo Goria, in diretta i fan sperano ci sia un confronto tra i due.

Nella casa del Grande Fratello Vip Amedeo Goria si fa conoscere non solo per la sua cultura da giornalista esperto e appassionato: la sua condotta, tavolta, ha fatto discutere, ma il pubblico lo apprezza e sembra averlo capito davvero. Tuttavia, i pensieri per Goria non sono ancora finiti: la sua fidanzata, Vera Miales, è realmente incinta? Il gossip nostrano impazza, tra sospette strategie e speranze dei fan: in diretta, durante la puntata di venerdì 8 ottobre, Alfonso Signorini ha mostrato ad Amedeo le foto della compagna, che con un abito bianco attillato sembra in dolce attesa.

I gieffino, tuttavia, non sembra entusiasta all’idea di diventare nuovamente padre a 67 anni. Inoltre, non sembra convinto all’ipotesi di una vera gravidanza: infatti, stando a quanto da lui dichiarato ad alcuni coinquilini, non vedrebbe Vera da troppo tempo. Impossibile che sia figlio suo? Le insinuazioni sono ormai all’ordine del giorno: nella casa più spiata d’Italia, il famoso giornalista si confida con i compagni, ma per il momento non sono arrivate né conferme né smentite: in diretta, in occasione della puntata di lunedì 11 ottobre, potrebbe esserci un confronto tra Amedeo Goria e Vera Miales?

Gf Vip, Vera Miales incinta? Le immagini mostrate ad Amedeo Goria

Era finita sulle pagine di cronaca rosa la notizia della presunta gravidanza di Vera Miales. Così in diretta Signorini ha mostrato ad Amedeo Goria le immagini che hanno alimentato i sospetti.

Dopo aver preso visione delle foto di Vera, Goria è apparso piuttosto scosso. Non ha dubbi sulla fedeltà della compagna, ma teme di non essere pronta per diventare padre per la terza volta a 67 anni.

Signorini ha assicurato al collega che indagherà sulla situazione per provare a chiarire ogni dubbio. Lo stesso giornalista sportivo, inoltre, ha chiesto di parlare con il suo agente per capire qual è la vera situazione.

Gf Vip, Vera Miales incinta? Si attende un incontro con Amedeo Goria

Ad Amedeo Goria per il momento resta il dubbio sulla presunta gravidanza della sua fidanzata, la quale non ha dato alcuna conferma sulle ipotesi che si susseguono sulle pagine di cronaca rosa nostrana.

A poche ore dalla diretta, la Miales ha reso privato il suo profilo Instagram. I telespettatori più fedeli sperano in un confronto in diretta tra i due, affinché possa essere fatta chiarezza sulla questione.

Gf Vip, Vera Miales incinta? Le parole di Amedeo Goria

Confidando le sue difficoltà ad alcuni coinquilini, il giornalista ha commentato: “Sono preoccupato. Immagino però Guenda, che già non vedeva benissimo Vera. E poi Maria Teresa, prima l’ho vista ma non mi ha potuto dire niente. Lei ora è un po’ fuori da tutto”.

Quindi ha sottolineato: “Io ho 67 anni, non me la sento di essere papà – a 68 anni – di un bambino di 1 anno. Sarei un nonno. L’ho sentita il 10/11 settembre e non mi ha detto nulla. Domani chiederò di avere un confronto telefonico con lei“.