Al GF Vip Antonino Spinalbese ha confessato dia ver rifiutato in ben due diverse occasioni le avances bollenti di Oriana Marzoli.

Antonino Spinalbese contro Oriana

Al GF Vip Antonino Spinalbese ha deciso di troncare con Oriana Marzoli dopo una notte di passione e in molti hanno accusato l’ex fidanzato di Belen di aver “usato” la concorrente. In queste ore Antonino ha confessato a Alberto De Pisis che avrebbe rifiutato in ben due diverse occasioni le avances di Oriana, a cui sarebbe stato per lui praticamente impossibile resistere.

“Credimi Alberto, è impossibile dire di no.

Io le ho detto di no per due volte, e poi cosa mi dice? Vorrei vedere voi”, ha dichiarato Antonino, e ancora: “Io dicevo di fare le cose con calma, lei mi disse ok. Finita la puntata, credimi, che è stato impossibile non andare a dormire con lei. Nella mia vita ho avuto due o tre impossibilità, questa è una di quelle. Ho visto tanto, mi sono detto “Senti, non ho più voglia”.

Il giorno dopo ricominciammo, io la presi da parte e le spiegai che mi mancava mia figlia.”

In tanti sui social hanno dimostrato di non credere alle parole dello spezzino che, fin dall’ingresso di Oriana nella casa del reality show, si è pericolosamente avvicinato a lei. Al momento Antonino non è tornato a parlare della questione e in tanti si chiedono se, nel corso della prossima diretta, Alfonso Signorini vorrà affrontare di nuovo la vicenda.