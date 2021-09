Gf Vip: le sorelle “principesse” Selassié hanno fatto ricorso alla chirurgia estetica?

Sono sempre più insistenti le voci sui possibili ritocchini estetici delle principesse Selassié: le foto del prima e dopo delle tre gieffine

La sesta edizione del Grande Fratello Vip sta riservando grandi sorprese. Una di queste è certamente l’entrata delle tre sorelle etiopi, meglio note come le principesse Selassié, ovvero Lucrezia, Clarissa e Jessica. Le giovani stanno già ampiamente smuovendo le acque all’interno della Casa di Cinecittà, conquistando peraltro la simpatia del pubblico per la loro freschezza e franchezza.

Lucrezia, Clarissa e Jessica Selassié: le foto a confronto

Tuttavia molti si sono domandati se le tre gieffine, pronipoti di Hailè Selassiè, negus neghesti e ultimo imperatore di Etiopia dal 1930 al 1974, si siano affidate alla chirurgia estetica. Mettendo di fatto a confronto alcune immagini del prima e dopo, pare che in effetti le tre discendenti del re Salomone e dalla regina di Saba abbiano effettuato qualche ritocchino più o meno evidente.

Nello specifico, Jessica, Clarissa e Lucrezia Hailé Selassié sembrano aver rifatto le labbra, in maniera molto evidente soprattutto nella più giovane delle tre. Le immagini delle tre sorelle che stanno spopolando online paiono del resto confermarlo, mentre in molti si domandano se abbiano o meno fatto bene a prendere tale decisione.

Intanto in queste ultime ore Manuel Bortuzzo, avvicinatosi a Lucrezia, pare essere tornato sui propri passi. Il giovane nuotatore ha peraltro fatto nuove confessioni sulla sua intimità, rivelando che al momento non potrebbe avere figli per via di un problema legato all’incidente di cui è rimasto vittima.