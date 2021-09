GF Vip, scontro in diretta tra le principesse Selassié e Soleil Sorge

Nel corso della quarta puntata del GF Vip si è parlato del rapporto tra Soleil Sorge e le altre donne della casa più spiata d'Italia. Ecco cosa è successo.

Alfonso Signorini è tornato in onda venerdì 24 settembre con la quarta puntata della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Una puntata particolarmente attesa, nel corso della quale si è parlato del rapporto tra Soleil Sorge e le altre donne della casa più spiata d’Italia. Ecco cosa è successo.

Soleil Sorge, scontro con Jessica Haile Selassié

Nel corso della quarta puntata della sesta edizione del Grande Fratello Vip si è parlato del rapporto tra Soleil Sorge e le altre donne della casa più spiata d’Italia. In particolare la nota influencer ha avuto uno scontro in diretta con le sorelle Selassié, con queste ultime che, come svelato da una clip, aspettano che “si riveli per quello che è“. In particolare sono scoppiate delle divergenze tra le donne a causa di igiene, pulizia e maleducazione. Nel mirino, appunto, Soleil Sorge, che subito ha contrattaccato: “Jessica ha sempre da ridire su tutti, non avevo dubbi che mi stesse sparlando alle spalle”.

Soleil Sorge, il rapporto con le principesse

A proposito del rapporto con le principesse Selassié, proprio Jessica Haile Selassié ha di recente accusato Soleil Sorge di non partecipare alle pulizie della casa. Il litigio è avvenuto poco prima del pasto, quando i concorrenti si stavano sedendo a tavola, con la principessa che ha voluto ricordare agli altri inquilini della casa alcune regole volte a garantire una convivenza serena.

Soleil Sorge ha quindi voluto chiudere il discorso affermando: “Non stiamo a fare polemica però, stiamo mangiando”. Immagini che sono state mostrate attraverso una clip nel corso della quarta puntata della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Ma non solo, Clarissa ha consigliato alla sorella maggiore di lasciare che sia Soleil a mostrarsi per quello che è.

Le parole delle opinioniste

Interpellate da Signorini, Jessica Selassié ha quindi sottolineato come “Non abbiamo fatto amicizia perché ci volevamo agganciare alla sua fama”.

Dallo studio la Bruganelli ha commentato: “Da fuori non è una bella immagine”. La Volpe, a sua volta ha aggiunto: “Dietro sparlano e poi…”.

Soleil Sorge, le dichiarazioni di Miriana Trevisan

A esprimere il proprio punto di vista su Soleil Sorge ci ha pensato anche Miriana Trevisan. Quest’ultima, infatti, ha affermato: “È una maleducata, non si riesce a parlare con lei. È irrispettosa e cerca di colpire in tutti i modi”. L’influencer ha quindi commentato: “Davanti fa la carina, in confessionale diventa un lupo”.