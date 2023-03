GF Vip, l'ira di Guendalina Tavassi: "Ragazzi uscite tutti!"

Guendalina Tavassi è andata su tutte le furie per la squalifica di Edoardo Donnamaria dal GF Vip e si è scagliata contro il reality show via social.

Guendalina Tavassi: l’ira contro il GF Vip

Nell’ultima diretta del GF Vip Edoardo Tavassi si è preso una ramanzina da parte di Alfonso Signorini per aver lanciato una stecca del biliardo e aver pronunciato una parolaccia. A seguire Edoardo Donnamaria è stato squalificato dal programma per il linguaggio scurrile usato conto Antonella Fiordelisi, e a quel punto Guendalina Tavassi non ci ha visto più e ha sbottato via social:

“Io non ho parole! Adesso Donnamaria dovrebbe dire tutto quello che pensa e che vorrebbe dire. Ma che schifo che sta succedendo. Che schifo ragazzi, che schifezza. Follia, follia è folle è follia quello che state facendo a questi ragazzi. Per una volta sto anche dalla parte di Antonella. Perché è vomitevole è uno schifo ed è anche uno scandalo. Sì siete scandalosi, guardate come cavolo fate stare questi poveri ragazzi che stanno partecipando ad un reality che è un gioco”, ha tuonato Guendalina, che ha anche invitato i concorrenti a uscire in massa dal reality show. Guendalina sta seguendo assiduamente il percorso di suo fratello Edoardo all’interno della Casa e nei giorni scorsi si è più volte scagliata contro il reality show.