GF Vip, Luca Onestini a rischio squalifica: gesto scaramantico contro Nikita

Luca Onestini è finito ancora una volta al centro di una polemica. I fan del GF Vip chiedono la sua squalifica per un gesto scaramantico contro Nikita Pelizon.

GF Vip: Onestini a rischio squalifica

Tensione tra i fan del GF Vip. Quasi tutti si sono scagliati contro Luca Onestini, chiedendo ad Alfonso Signorini un provvedimento disciplinare nei suoi confronti. Nelle ultime ore, il Vippone ha messo a segno un gesto scaramantico nei confronti di Nikita Pelizon. Come accaduto con Elenoire Ferruzzi, i seguaci della triestina pretendono la squalifica.

Cosa ha fatto Onestini a Nikita?

Stando a quanto riportano i fan più attenti, Onestini ha gettato del sale al passaggio di Nikita. Un gesto scaramantico, che ha fatto infuriare i seguaci della Pelizon. Il video del momento è diventato virale in un lampo, ma potrebbe anche non essere come sembra.

Onestini ha davvero lanciato del sale contro Nikita?

Guardando il video incriminato, si vede Onestini che, mentre è solo in cucina, prende il barattolo del sale per utilizzarlo. Dopo averlo usato, getta qualche granello alle sue spalle. Qualche fan, non a caso, fa notare: “Nel video si sente chiaramente rumore di palle da biliardo e Luca guarda chi sta giocando, cioè oriana. Poi butta il sale dietro le spalle come fanno molte persone quando avanza! Basta infamie su Luca”.