GF Vip, Lulù e Jessica unite contro Delia: le principesse etiopi difendono Alex Belli.

Delia Duran è una grande “vipera“: questo, almeno, è quanto pensano Lulù e Jessica Selassié. Le sorelle, dopo l’ultima diretta del GF Vip, hanno capito che la modella è una loro nemica e hanno preso le difese di Alex Belli, torato in Casa proprio durante la messa in onda di lunedì 14 febbraio 2022.

GF Vip: Lulù e Jessica unite contro Delia

L’ultima puntata del GF Vip è stata particolarmente ricca di colpi di scena. Sia chiaro, stiamo parlando di un programma televisivo scritto da autori e non di un vero e proprio reality. Ormai, la purezza del format, inteso come esperimento sociale, si è persa da tempo. Pertanto, i telespettatori assistono ad una specie di sitcom con sprazzi di vita reale. Ad essere realmente umane sono Lulù e Jessica Selassié, che si sono scagliate contro Delia Duran.

Quest’ultima ha ammesso di aver “ficcato la lingua in bocca a Barù” per dispetto nei confronti della maggiore delle sorelle etiopi. Poco dopo, però, si è rimangiata le sue parole, dicendo di averlo fatto perché il nobile toscano l’ha provocata. Insomma, Delia, forse perché non padroneggia bene la lingua italiana, ha dimenticato qualche ‘battuta’ del suo copione. Lulù e Jessica, non avendo un regista alle spalle, hanno dimostrato di avere capacità di ragionamento e si sono scagliate contro di lei.

Lulù affossa Delia

A dare man forte alle Selassié è stata Sonia Bruganelli. L’opinionista del GF Vip ha tuonato: “Delia è stata vista come la paladina delle donne ferite, ma a lei non gliene frega niente. Non gliene frega niente del sentimento di Jessica nei confronti di Barù. Non gliene frega niente dell’amicizia tra Soleil e Alex. Non gliene frega niente“. La Duran, senza capire la frecciatina, ha replicato: “Non sono fidanzati Sonia, non c’è un rapporto tra Jessica e Barù.

Non sono una coppia. Io scherzo, sdrammatizzo con Barù“. Lulù, a questo punto, si è spazientita:

“Ma non mi toccare, ma che mi dai una botta sulla gamba? Chi sono, tua figlia? Urli come una cornacchia. Che voce squillante. Ma che loquacità. Smettila di rompere le scatole e l’anima a tutti qui dentro. A questo povero uomo in primis (riferita ad Alex Belli, ndr), lo hai fatto passare per pazzo. Continua a blaterare. Con mia sorella hai fatto una roba orrenda. Hai proprio detto che hai baciato Barù apposta. Sei tu che sparli, non noi. Continua a raccontare ca**ate, parla, parla, parla. Hai stancato tutti e nessuno ti crede più. Anche sulle cavolate che hai detto su Alex, che l’hai fatto passare per quello che non è con tutti qui dentro”.

Delia smascherata da Lulù e Jessica

Quando Delia si è sentita messa con le spalle al muro, ha cambiato nuovamente versione: si è avvicinata a Barù perché Jessica non le ha chiesto scusa. Poi, riferendosi al bacio con il nobile toscano, ha tuonato: “L’ho fatto apposta ciccia“. La maggiore della Selassié, a questo punto, l’ha definitivamente smascherata: