GF Vip, Katia Ricciarelli dà del ‘paralitico’ a Gianmaria Antinolfi. sarà squalificata?

Una nuova infelice battuta di Katia Ricciarelli contro Gianmaria Antinolfi ha scatenato il popolo del web: ecco cos'è successo nella Casa del Gf Vip

Katia Ricciarelli è tornata nella bufera del web dopo un infelice commento contro un coinquilino della casa del Grande Fratello Vip. A quanto pare, la nota soprana ha infatti dato del ‘paralitico’ a Gianmaria Antinolfi durante un piccolo scambio di battute in giardino, come dimostrano ampiamente i video girati nella magione romana.

Katia ha appena detto “questo paralitico qua” confermando la sua grandissima delicatezza d’animo.#gfvip pic.twitter.com/aOkw69qUAw — ~TeleMica con la K~ (@micatrashtv) October 17, 2021

Ascoltare dalla Ricciarelli “paralitico” verso altri o se stessa,mi ha enormemente infastidita. Razzismo, bullismo,cattiva educazione verso opinioniste e conduttore da parte di molti concorrenti fa schifooo. Iniziate a punire. Ascolti bassi x pessimo cast #GFVIP @EndemolShineIT pic.twitter.com/FavsIFXzUD — @margheritadematteo (@Margherita_dema) October 18, 2021

La Ricciarelli nel mirino dei social

Tali parole, dette chiaramente in maniera scherzosa, hanno tuttavia sconvolto i telespettatori del reality di Canale 5, che non hanno perdonato la nuova uscita decisamente fastidiosa della ex moglie di Pippo Baudo. Già precedentemente la gieffina aveva dato della ‘scimmia’ a Miriana Trevisan, attirandosi così le antipatie di diversi fan del programma.

Katia che da del paralitico a Gianmaria e della scimmia a Miriana la trovo davvero pessima. Continua ad offendere gratuitamente non è la prima volta. La vorrei proprio tra i nominabili #gfvip pic.twitter.com/Vdctkezl3V — Maryyyy (@Gfvip______) October 17, 2021

Le accuse di bullismo, razzismo o di cattiva educazione nei confronti di Katia Ricciarelli sono dunque diventante innumerevoli. Il Gf Vip prenderà provvedimenti?