GF Vip, Manila imita la parlata cinese e Barù si dissocia, accusandola di razzismo: è polemica.

Nuova discussione accesa al GF Vip. Manila Nazzaro ha imitato la parlata cinese e Barù ha perso le staffe. Il nobile toscano, toccato dalla cosa, ha provato a far riflettere l’ex Miss Italia su quello che lui ritiene essere un grande scivolone di stile.

Durante un momento di relax al GF Vip, dedicato ai massaggi, Manila Nazzaro ha commesso una gaffe che ha fatto infuriare Barù. Cerchiamo di procedere con ordine. L’ex Miss Italia stava massaggiando Davide Silvestri, mentre il nobile toscano aveva tra le mani la schiena di Lulù Selassié. Ad un certo punto, la compagna di Lorenzo Amoruso ha imitato la parlata cinese e Barù ha immediatamente esclamato:

“Stai facendo il verso di come parla un emigrato cinese in Italia, di una persona che magari è arrivata qui e si è fatta il c*lo. Io mi dissocio totalmente da questa roba. Per me è molto più grave di qualsiasi battuta io possa aver fatto”.