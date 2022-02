GF Vip, Delia Duran verso la squalifica: la moglie di Alex Belli ha infranto il regolamento.

Delia Duran potrebbe essere squalificata dal GF Vip. Nelle ultime ore, la moglie di Alex Belli ha commesso un errore che potrebbe costarle caro. Cosa ha fatto per infrangere il regolamento del reality più spiato d’Italia?

GF Vip: Delia Duran verso la squalifica

Nelle ultime ore, Delia Duran ha messo a segno un gesto che potrebbe costarle caro. Parlando con Miriana Trevisan e Jessica Selassié, ha infranto il regolamento del GF Vip. Nello specifico, cercando di eludere il microfono, ha riportato notizie dall’esterno. Quanti entrano in gioco dopo l’inizio del reality, infatti, sono obbligati a non raccontare quanto avviene fuori dalla Casa. I telespettatori che erano collegati su canale 55 del digitale terrestre quando Delia ha commesso lo scivolone hanno chiesto a gran voce la sua squalifica.

Le parole di Delia

La Duran, durante un momento conviviale, si è avvicinata a Miriana e Jessica e, un po’ su di giri a causa di qualche bicchiere di troppo, ha dichiarato:

“Adesso esce viralmente”.

Il riferimento, anche se la moglie di Alex Belli ha cercato di nasconderlo, è a qualche notizia uscita sui giornali prima del suo ingresso al GF Vip. Non a caso, la Selassié ha replicato:

“Notizia shock, GF Vip”.

A questo punto, Delia ha mimato con la mano una penna che scrive un titolo di un giornale e poi ha iniziato a dire: “Ma sai che era uscita anche la notizia di…“. Il resto della sua confessione non è stato recepito da tutti i telespettatori, visto che ha abbassato il tono di voce.

Delia spiffera che Soleil è incinta di Alex

Anche se le parole di Delia non sono state colte nella sua interezza, i fan più attenti del GF Vip sostengono che si sia riferita alla notizia della gravidanza di Soleil. Nello specifico, qualche settimana fa, era uscita una “flash news” che vedeva la Sorge incinta di Alex Belli. Tralasciando la veridicità della cosa, è improbabile che la Duran venga squalificata: è la prima finalista e suo marito sta per tornare in casa. Pertanto, è impossibile che Alfonso Signorini & Co rinuncino ad un piatto tanto ricco.