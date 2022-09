GF Vip, Marco Bellavia in lacrime durante la notte: cos’è successo

Marco Bellavia ha pianto per tutta la notte nella casa del GF Vip e lui stesso ha svelato perché.

Marco Bellavia in lacrime al GF Vip

I concorrenti del GF Vip 6 non hanno apprezzato alcuni comportamenti di Marco Bellavia e, dopo averlo mandato in nomination, non hanno perso occasione per criticarlo aspramente.

Inizialmente l’inquilino sembrava gestire lo stress attorno a lui mentre nelle ultime ore si è lasciato andare ad uno sfogo e ha pianto per tutta la notte. Nonostante questo gli inquilini attorno a lui non sembrano voler cambiare atteggiamento e infatti Gegia – quando Bellavia si è sfogato e gli ha detto di sentirsi giudicato dagli altri – gli si è scagliato contro affermando:

“Non me ne frega niente adesso di te. Stai zitto oggi, stai zitto.

Io te consiglio da psicologa, statte zitto. Se spieghi come stai peggiori e non lo sai fare!”

Anche Nikita ha dato prova di non aver apprezzato alcuni comportamenti di Marco Bellavia e ha messo in guardia Pamela Prati: “Hai visto che vi siete allontanati? Dai che ci sono degli atteggiamenti che a me personalmente non sono piaciuti. Appena gli dai un attimo di attenzioni si attacca e inizia a cercare il contatto.

Lo fa con tutti e non mi piace questa cosa”, ha dichiarato Nikita dopo che, nelle scorse ore, Bellavia aveva fatto delle avance a Pamela Prati.