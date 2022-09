Gf Vip, Bellavia-Pamela Prati: i concorrenti della casa manifestano dei dubbi: ecco perché

All'inizio della puntata del Grande Fratello Vip del 29 settembre si è parlato di Pamela Prati e Marco Bellavia. I dubbi dei concorrenti sono tanti.

Tra Marco Bellavia e Pamela Prati è nata un’amicizia speciale, un legame il loro che è finito sotto l’occhio stretto delle telecamere. I dubbi manifestati dai diversi concorrenti della casa sono stati molti, uno su tutti quello di Giovanni Ciacci che, senza mezzi termini ha dichiarato: “Secondo me lui giocherà la sua strategia”.

Sonia Bruganelli ha spezzato invece una lancia verso Marco Bellavia: “È in difficoltà e quindi il branco lo mangia”.

Gf Vip, Pamela-Bellavia. La showgirl: “Non è iniziato niente”

Una volta mostrata la clip in onda, a Pamela Prati è stato chiesto di esprimersi al riguardo: “Non è iniziato niente, è solo una simpatia, ho delle riserve ma non lo conosco”. Ha poi osservato: “E poi lui dorme con Gegia. Dormire con me? Ma stai scherzando Alfonso? No”.

Marco Bellavia si è detto invece più convinto del legame che sta pian piano iniziando con Pamela: “Io credo nella mia storia e un giorno la conquisterò, ho avuto un po’ di defaillance nelle ultime ore. Adesso non sto bene, non sono in equilibrio e per questo non mi avvicino a Pamela”.

Le critiche degli altri concorrenti della casa

Nel frattempo sono stati molti i concorrenti che non si sono pronuciati in modo positivo nei confronti di Marco Bellavia: “Credo che lei abbia bisogno di tutt’altro tipo di uomo”, ha dichiarato Elenoire Ferruzzi. “Secondo me lui giocherà la sua strategia, siccome ha visto che Pamela è una preda, molto facile da colpire che in questo momento ha bisogno di affetto, di coccole…”, sono state invece le parole di Giovanni Ciacci.