GF Vip, Marco Bellavia torna in studio: la data

GF Vip, Marco Bellavia torna in studio: svelata la data e il motivo della scelta.

Il tanto chiacchierato ritorno di Marco Bellavia al GF Vip è imminente. Stando ad un’indiscrezione delle ultime ore, l’ex volto di Bim Bum Bam si prepara a tornatre in studio nei prossimi giorni, per un confronto senza esclusione di colpi con Alfonso Signorini e gli altri Vipponi.

GF Vip: Marco Bellavia torna in studio

Stando a quanto anticipato da TvBlog, Marco Bellavia tornerà nello studio del GF Vip giovedì 20 ottobre 2022. In questa occasione, l’ex volto di Bim Bum Bam concederà un’intervista esclusiva ad Alfonso Signorini, nel corso della quale si aprirà come mai fatto prima. Non solo, Marco avrà modo di confrontarsi con gli esclusi Ginevra Lamborghini e Giovanni Ciacci, presenti in studio, e con tutti gli altri ex compagni d’avventura.

Perché Marco Bellavia torna al GF Vip il 20 ottobre?

Visto che al GF Vip nulla è lasciato al caso, c’è un motivo preciso per cui Bellavia tornerà in studio giovedì 20 ottobre. In questa data, infatti, Rai1 trasmette la prima puntata della nuova fiction Vincenzo Malinconico, avvocato d’insuccesso con protagonista Massimiliano Gallo. Fino ad oggi, il reality di Canale 5 ha registrato ascolti ottimi nella puntata del lunedì, mentre quella del giovedì l’ha sempre visto sconfitto dal primo canale della tv di Stato.

Giocandosi la carta del caso Bellavia, Signorini e il suo staff sperano di far salire lo share del GF Vip.

GF Vip: indiscrezioni sui nuovi Vipponi

In attesa di vedere Marco Bellavia nello studio del GF Vip, sappiamo che sono previsti nuovi concorrenti. Secondo alcune indiscrezioni, i Vipponi pronti a varcare la famosa porta rossa sono: Dayane Mello, Umberto Smaila, Patrizia De Blanck, Teresa Langella, Max Bertolani ed Helenaa Prestes.